一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻

隨着新盤紛以「破底價」推售，帶動8月一手成交量，而踏入9月份，多個發展商經已磨拳擦掌，準備在月內連環搶攻，預期約有逾3,500伙分段登場，類型亦各適其適，由大型項目、豪宅及單幢樓均有提供，但市場普遍預

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