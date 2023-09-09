一手樓續旺 9月逾3,500伙新盤連環搶攻 置業家居 2023/09/09 分享： 分享： 隨着新盤紛以「破底價」推售，帶動8月一手成交量，而踏入9月份，多個發展商經已磨拳擦掌，準備在月內連環搶攻，預期約有逾3,500伙分段登場，類型亦各適其適，由大型項目、豪宅及單幢樓均有提供，但市場普遍預 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 今日 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 今日 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 今日 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 今日 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 今日 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 你可能感興趣 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 今日 01:00 新盤劈價二手跟隨 年內樓價升幅或蒸發 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 今日 01:00 九龍城文曜翻新項目 41校網料吸家長客 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 今日 01:00 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 最新專欄文章 更多 土瓜灣明雋快將入伙 開放現樓示位 今日 土瓜灣明雋快將入伙 開放現樓示位 火炭星凱‧堤岸新增優惠吸「專才」 最高折扣達17.25% 今日 火炭星凱‧堤岸新增優惠吸「專才」 最高折扣達17.25% 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 今日 薄扶林VICTORIA COAST全數望海景 主打逾1,300呎大戶 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 今日 黃大仙薈鳴區內罕有新盤 鄰近港鐵配套足 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 今日 掃管笏凱和山擬月內開售 最快下周開放示位 銷售安排 豪宅 一手市場 啟德海灣