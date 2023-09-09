樓市持續疲弱 二手紛跌穿心理關口 置業家居 2023/09/09 分享： 分享： 本港樓價持續下調，不論上車盤抑或中上價屋苑，均開始有單位造價跌穿不同心理關口。有業內人士認為，現時在息口高企且新盤低開之下，樓價難以大幅攀升之餘，交投量亦將進一步萎縮。 中原城市領先指數（CCL）已連跌 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 專家睇市 今日 專家睇市 採曼克頓蘇豪區設計 戶外花園如城市綠洲 2023/09/02 採曼克頓蘇豪區設計 戶外花園如城市綠洲 收樓質素佳 僅睡房有少問題需執修【獲97分】 2023/09/02 收樓質素佳 僅睡房有少問題需執修【獲97分】 【直擊放租單位】ONE SOHO四正1房 2023/09/02 【直擊放租單位】ONE SOHO四正1房 旺角ONE SOHO起居便利配套齊 吸引內地客承租 2023/09/02 旺角ONE SOHO起居便利配套齊 吸引內地客承租 上車盤 放盤 銀行 二手市場 嘉湖山莊 栢慧豪園 綠楊新邨 溱柏 御龍山 火炭