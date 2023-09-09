樓市持續疲弱 二手紛跌穿心理關口

本港樓價持續下調，不論上車盤抑或中上價屋苑，均開始有單位造價跌穿不同心理關口。有業內人士認為，現時在息口高企且新盤低開之下，樓價難以大幅攀升之餘，交投量亦將進一步萎縮。

中原城市領先指數（CCL）已連跌

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