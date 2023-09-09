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曼徹斯特Brunswick Mill活化歷史建築 變身高級裝潢住宅

置業家居 2023/09/09

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英國曼徹斯特（Manchester）近年經濟發展蓬勃，加上教育及交通配套完善，吸引不少港人移居。該市正有活化住宅項目Brunswick Mill在港展銷，備有153伙1房至3房單位，1房戶入場價約$

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欄名 : 海外置業

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