曼徹斯特Brunswick Mill活化歷史建築 變身高級裝潢住宅 置業家居 2023/09/09 分享： 分享： 英國曼徹斯特（Manchester）近年經濟發展蓬勃，加上教育及交通配套完善，吸引不少港人移居。該市正有活化住宅項目Brunswick Mill在港展銷，備有153伙1房至3房單位，1房戶入場價約$ ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 北海道HOTELA可購入單位股份 合長綫投資者收租 2023/09/02 北海道HOTELA可購入單位股份 合長綫投資者收租 墨爾本Park Quarter萬豪行政公寓 提供五星級配套 2023/08/26 墨爾本Park Quarter萬豪行政公寓 提供五星級配套 英國倫敦東南部Lombard Square在港推售 1房售價$367萬起 2023/08/19 英國倫敦東南部Lombard Square在港推售 1房售價$367萬起 大阪LEBEN TENNOJI MARQUIS VILLA交通購物俱便 $225萬入場 享5厘回報 2023/08/12 大阪LEBEN TENNOJI MARQUIS VILLA交通購物俱便 $225萬入場 享5厘回報 多倫多Forêt自設4萬呎會所 港銷10伙 $390餘萬入場 2023/08/05 多倫多Forêt自設4萬呎會所 港銷10伙 $390餘萬入場 英國 曼徹斯特 海外物業 英鎊