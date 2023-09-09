1 天花燈飾

安裝天花燈時，須考慮燈飾大小、重量、安裝高度及與其他物件的距離。以水晶燈或較重的燈飾為例，一般不建議安裝在假天花，除非已有加固支架。另外，假天花的物料不同（如石膏板或夾板），承重能力亦有分

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