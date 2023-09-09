其他用燈貼士 置業家居 2023/09/09 分享： 分享： 1 天花燈飾 安裝天花燈時，須考慮燈飾大小、重量、安裝高度及與其他物件的距離。以水晶燈或較重的燈飾為例，一般不建議安裝在假天花，除非已有加固支架。另外，假天花的物料不同（如石膏板或夾板），承重能力亦有分 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 智能燈飾系統 輕鬆控制氣氛 今日 智能燈飾系統 輕鬆控制氣氛 創意燈飾推介 今日 創意燈飾推介 你可能感興趣 智能燈飾系統 輕鬆控制氣氛 今日 01:00 智能燈飾系統 輕鬆控制氣氛 創意燈飾推介 今日 01:00 創意燈飾推介 最新專欄文章 更多 智能燈飾系統 輕鬆控制氣氛 今日 智能燈飾系統 輕鬆控制氣氛 創意燈飾推介 今日 創意燈飾推介 貓奴家居 設計小貼士 2023/08/26 貓奴家居 設計小貼士 現成傢俬推介 2023/08/26 現成傢俬推介 2023最新揚聲器 超越聽覺享受 2023/08/12 2023最新揚聲器 超越聽覺享受 消費資訊 智能家居 裝修設計 家居 家具