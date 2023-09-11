上周，茅台聯乘瑞幸咖啡推出「醬香拿鐵」，毫無疑問是今年至此最成功的營銷個案。內地的社交朋友圈，早上的確出現十個帖有超過一半是講這件事的，許多是拍下剛買到的那一杯為證，風潮所及，好多店的外賣也得停止，到店自取的話，要等上一個鐘，但仍大把人排隊。

當然有造勢宣傳成分，但以街上拿着紅藍白特製包裝紙手抽（有十個放進車尾箱）及刷屏熱度而言，火是真實的火。以公開的數據而言（當然這難以核實），有分店說平日一天賣五百杯咖啡，推出醬香拿鐵那天，單是到中午就賣過八百杯。推出當天全國單日銷量五百四十三萬杯，銷售額破一億元（人民幣，下同）。定價是三十八元一杯，一般優惠價十九元可買到。

十九元一杯咖啡在中國是甚麼概念？比去著名的連鎖店咖啡室便宜一半，可說是花較少的代價，滿足到更多附加的滿足。如果當天早上就搶到喝頭啖啡的話，可能就是那朝最有話語權，最能顯示自己如何跟貼潮流的人。

它的成功依靠這次聯乘的衝擊力很強，選用了茅台這個在中國近乎神話化了的牌子。一方面，它原本的酒價足夠貴，是人所皆知的難得之貨，現在竟然用十九元就能嘗到些少（真的以為喝了咖啡，就等如喝了那怕是丁點的茅台），可說超值。另外，刻意的爭議性很成功地引發討論，那就是喝了它算不算喝過酒？能開車嗎？也有質疑不過是把香精混進去，完全沒有酒的成分。而兩個牌子後來闢謠，說是專門運了三千瓶茅台去製作，只是每杯含酒精量極低至可忽略。

所有意見中，好不好喝似乎最沒關係。宣傳說是「前段香、中段柔、後段醇」，大部分人喝不出來。瑞幸全勝？茅台也不差，在漸老化的情況下，賺了在年輕階層的知名潮流度。