放完暑假開學了，一到九月就像打仗般，講課、開會、學生畢業論文輔導等，全面「開波」。每堂課三小時，而我教書是不看講稿的，因為自己也做過學生，不跟學生眼神接觸、沒有互動、只在課堂埋首讀那份十年無改過的講稿的教授，我遇過，很有催眠作用。我不想這樣，故每次上課前都把內容和編排牢記腦海，講到某節就拋出個近期熱門案例，或問他們一個有趣問題，又或拋個笑話，俱從腦內按部就班彈出。課堂中間會有十五分鐘小休，小休的當然只是學生，因常有學生趨前發問。

看自己講課的狀態，就不得不承認跟年輕時有別。以前穿三吋高跟鞋走入班房，連講三小時仍中氣十足，試過下午課堂後，晚上再直踩三小時的課，腿不軟、氣不喘；又或下午講完課，晚上赴飯局，依然高談闊論。但以上種種，俱往矣！三吋高跟鞋早已全部捐出，現在最緊要雙腳舒服、腰背不痛。如今課後，基本上只想慳番啖氣，趕快回家休息。

人到熟中年，確實今時唔同往日，講課也要同時養生。上課前，氣要補、筋要拉，人有中女三寶，我上堂亦有「中年補聲音」三寶，有此三寶，能應付高能量消耗的三小時「現場表演」。我的補氣三寶包括：

一、紅參，即經蒸煮後再乾燥的人參，能大補元氣，我用的是韓國紅參片，課堂前含一片，能補氣和提氣。但紅參藥性較溫燥，平時容易肝陽上亢、心火盛、生痱滋、便秘，陰虛火旺者不宜服用。

二、黨參苓朮茶：黨參、伏苓和白朮各十五克切片，放入暖焗壺泡焗三十分鐘。黨參不燥不膩，補脾胃亦補肺氣，是很好又親民的藥材。茯苓和白朮可健脾，一併使用可化脾濕，每周飲兩次，對脾胃和肺都有益。

三、桂花蜜茶：課堂隨飲恩物。放小量桂花，按喜好加蜜糖，沖泡幾分鐘便行，可每天飲用。​​桂花性溫味辛，可入藥，有止咳化痰、生津潤肺之效。但桂花性溫，體質燥熱者不宜飲太多。我甚愛桂花清香，在講台扭開暖水壺蓋，陣陣花香伴隨，心曠神怡。