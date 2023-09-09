OI更勝AI 人人可做創意超人？

人工智能（AI）研究公司OpenAI推出Chat GPT4.0後，生成內容（AIGC）成為熱話，被認為對創意經濟產生顛覆性影響，創意人才卻感到憂慮。創意是甚麼？創意經濟又如何定義？AI進化將會是創意經濟的「奇點」還是最後一根稻草呢？橫空出生的類器官智能（Organoid Intelligence，OI）又會否取代AI呢？

創意是把人腦裏不同的點子、想法或認知元素連接起來或者重新組合的過程，大致可分為3大類別：「舊+舊」、「舊+新」、「新+新」。

已故蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）在史丹福大學的開學典禮上演講，提到創意是把人生不同階段經歷過的點連成綫的結果。被譽為「25年來塑造亞洲創意行業的9大傳奇人物之一」的香港創意策略大師吳文芳，也提出類似的說法，「人生跟創意一樣都是一個組合，我們所過的每一天都是一個點，在不同階段認識的人也是點……我們將兩個點連接起來就有了一條綫，這條綫就是一個關係。」

世界創意經濟之父約翰霍金斯（John Howkins）定義「創意」為「蘊含着充沛的情感衝擊的認知過程，不同點子滙聚而產生一種新的、個人的、獨特的想法。」

創意經濟 與AI進化息息相關

上世紀90年代，約翰霍金斯是時任英國首相貝理雅（Tony Blair）領導的文創產業政策顧問小組的成員之一，在當時推動英國文創產業復興運動中，霍金斯首次提出「創意經濟」的概念，讓這個政策在英國獲得廣泛支持，而霍金斯提出的「創意經濟」概念，迅即在全球各地引爆。

自OpenAI的ChatGPT 4.0推出以來，AI將會取代創意人才一說便不絕於耳，有專家認為像大型語言模型（LLM）及其他類型的AIGC工具將會顛覆全球的創意經濟，如AI生成文字、音訊、圖片、漫畫和影片等。

移動電影院創始合夥人兼首席執行官高群耀把通用人工智能（AGI）對於需要創造力的崗位的衝擊歸納為3點：1）帶來人機介面交互的再次突破，這次的突破點帶來電腦模仿人腦進行運算的新經濟時代；2）AGI正在以超越過往認知的速度改變世界，讓我們正目睹一個智慧形態從「生成」到「開悟」的覺醒；3）它的衝擊力直奔知識工作者（包括創意人才）而來，影響到內容生產和創意產業的方方面面，出現了「第二大腦」的外掛程式效應。

假如創意是把人生不同階段的點連成綫的過程，而創意經濟是把對於創意元素的需求與渴求兌換成商業價值（關係面），兩者的進化過程與AI的進化過程是息息相關的。那麼AGI出現後將會是甚麼的點呢？根據擔任Google工程總監一職的未來學家庫日韋爾（Ray Kurzweil）的預測，AGI這個點出現之後的下一個進化點可能是超級人工智能（ASI），又名為「奇點」（Singularity）。

「奇點」還是處於高博士說的第二點衝擊，即智慧形態從「生成」到「開悟」的覺醒。這裏的AI和人類智慧（Human Intelligence，HI）還是有明顯的我它二元論之分。AIGC可能是極致精妙的人類創意輔助工具，正如當年攝影這種黑科技橫空出生時，有人曾悲觀地預測，畫家將會失業及繪畫這個創意產業將會銷聲匿迹等。現在兩者還是並存的，有時候畫家還會利用照片來作為繪畫的輔助工具。

那麼AI奇點將會為創意產業帶來甚麼樣的變化呢？只有當AI與HI合二為一，融為一體，這個時候才有可能是創意經濟真正的「奇點」。

《時間簡史》作者尤瓦爾．諾亞．赫拉利（Yuval Noah Harari）從人類歷史發展角度出發，認為當AI能夠生成自有的語言體系，互相溝通，解釋世界，傳播想法，就像很久以前當人類開始利用語言溝通那一刻起，便是人類與動物分道揚鑣的時候，也就是赫拉利教授認為AI能夠「入侵人類大腦」（Hack Humans）的奇點。

他用了一條方程式來說明AI「奇點」發生的概率：B×C×D=HH。B是Biological knowledge（生物知識），C是Computer Power（電腦算力），D是Data（資料），HH是Hack Humans（入侵人腦的能力）。

研「人類智能」電腦化 OI崛起

從赫拉利對於AI「奇點」的論述，只有當生物知識結合電腦算力和資料，才有能力入侵人腦。生物計算（biocomputing）才是可以直接把大腦認知過程中產生的充沛情感衝擊直接轉換成為新的、個人的、獨特的想法（創意）。過去的AI研究方向是如何使AI模仿HI（人類智能），這是從外到內的方向。未來的智能進化研究方向，可能是如何使HI電腦化，換句話說，就是OI從內到外崛起的時代。

根據今年初美國約翰霍普金斯大學教授哈通（Thomas Hartung）帶領的最新跨學科研究團隊在Frontiers in Science發表的論文指出，OI描述了一個新興的多學科領域，致力於利用人腦細胞（腦類器官）的3D培養物和腦機介面技術開發生物計算。

哈通的團隊認為OI的好處，是對於以生物、大腦驅動的計算作為以矽基計算的平替，OI有可能在運算速度、資料處理能力、資料效率和資料存儲能力方面取得品質上的大躍進，所有這些都只需要比AI運算系統更低的能源消耗，更符合低碳要求。

OI研究的許多可能應用包括新一代生物和混合（生物電子）計算技術，人類對認知，學習和記憶生理學的理解的進步，以及發育和退化性疾病，中毒和感染的病理生理效應--這反過來可以刺激藥物開發和其他干預措施。

OI還具有解鎖新的神經類比AI演算法的潛力（有可能克服當前的AI限制），並說明開發新的腦機介面技術，OI的腦機介面技術可能比馬斯克（Elon Musk）的Neuralink公司把芯片放進大腦裏面的研究，技術含量更上層樓。

美大學研生物電腦 冀獲突破

不過OI的其中一個風險跟AI面對的風險是一樣的，就是科研道德的問題，因為研發具備大腦學習能力的生物電腦，可能出現侵犯隱私、破壞倫理、黑市器官市場等問題，因此為了評估研發OI可能帶來的道德影響，由科學家、生物倫理學家和大眾組成的協會，已納入為該研究團隊成員之一。

OI仍處於科學研發的起步期，首先應用的將會是醫療健康產業，如修復神經疾病行業和失智症等任務。

前文所述，創意是「一個蘊含着充沛的情感衝擊的認知過程，用不同點子產生一種新的、個人的、獨特的想法。」哈通團隊認為AI經歷過長時間的技術革命，已經逼近頂峰。但人類大腦擁有約1,000億個神經元（點），互聯互通，存儲資訊的容量達到2,500TB之多，生物計算可壓縮運算能力以提高效率，對於突破當前AI技術極限可做出巨大貢獻。由於OI是以人類腦細胞來驅動電腦，打造由生物組成而非電子元件建構的生物電腦，直接接駁人腦的認知過程，所以OI很大機會成為產生創意的「奇點」。

哈通的團隊正在研究如何傳遞資訊給類器官，並讀取類器官的想法，讓未來的生物電腦具備更快的計算速度以及更好的儲存能力，因此OI對於創意的雲算力、讀取力、溝通力、儲存力將會大幅度的提升，可能比AI更勝一籌。

未來每個人都可能成為創意超人，大家以後在3腦（本能腦、情緒腦、理性腦）外，將會多加一個「第4腦」（OI腦），可以內置為柏拉圖、蘇格拉底、托爾斯泰、泰戈爾、海明威、畢加索、莊子、蘇軾、村上春樹等文學家與哲學家的最強大腦！