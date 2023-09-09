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通脹捲土重來 揪出背後元兇

國際版 2023/09/09

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過去10年通脹率一直貼近目標，導致央行官員對其控制通脹的能力過於自信。

各國央行仍無法克服頑固高通脹，英倫銀行首席經濟學家皮爾（Huw Pill）更承認，即使高利率可能損害英國經濟，該行仍堅持將通脹率降

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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