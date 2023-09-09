通脹捲土重來 揪出背後元兇 國際版 2023/09/09 分享： 分享： 過去10年通脹率一直貼近目標，導致央行官員對其控制通脹的能力過於自信。 各國央行仍無法克服頑固高通脹，英倫銀行首席經濟學家皮爾（Huw Pill）更承認，即使高利率可能損害英國經濟，該行仍堅持將通脹率降 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 滙豐前首席經濟師拆解 通脹怎捲土重來？ 2023/09/08 滙豐前首席經濟師拆解 通脹怎捲土重來？ 金融泡沫屢爆破 揭3大「原兇」 2023/09/02 金融泡沫屢爆破 揭3大「原兇」 金融泡沫漸變頻繁 3大要素成催化劑 2023/09/01 金融泡沫漸變頻繁 3大要素成催化劑 拆解泰國政局 保守勢力再成主導 2023/08/26 拆解泰國政局 保守勢力再成主導 泰國現代政治困境難改 皇權與軍方續把持 2023/08/25 泰國現代政治困境難改 皇權與軍方續把持 疫情 經濟 英國 通脹 貨幣政策 國債 戰爭 新興市場 英倫銀行 量化寬鬆