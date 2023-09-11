科幻動漫主角「玲音」 化身AI與用戶互動對話 行政人員版 2023/09/11 分享： 分享： 人工智能（AI）可以回答日常生活的不同問題，有日本企業將科幻動漫主角化身AI，讓動漫迷可與角色對話。 經典科幻動漫《玲音》（Serial Experiments Lain）播出25周年，日本企業 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Chrome瀏覽器 添個人化設定+安全更新 今日 Google Chrome瀏覽器 添個人化設定+安全更新 Dyson科研美髮體驗店 進駐中環IFC商場 2023/09/08 Dyson科研美髮體驗店 進駐中環IFC商場 OpenAI開發者大會 11‧6舉行不發布GPT-5 2023/09/08 OpenAI開發者大會 11‧6舉行不發布GPT-5 Android轉新標誌 機械人改用3D造型 2023/09/07 Android轉新標誌 機械人改用3D造型 iPhone 15下周發布 Pro Max或設潛望鏡頭 2023/09/07 iPhone 15下周發布 Pro Max或設潛望鏡頭 科技行業 人工智能 服務 日本 卡通動漫