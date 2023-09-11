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Google Chrome瀏覽器 添個人化設定+安全更新

行政人員版 2023/09/11

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Google Chrome瀏覽器已推出15年，Google日前表示專為個人化及安全方面，為Chrome增設新功能，並將於未來數星期逐步推出。

個人化選項方面，現時Google Chrome首頁右下方按「

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欄名 : 科技新知

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