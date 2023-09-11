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白露轉涼 俄烏背後都有一股寒意

評論 2023/09/11

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處暑結束，白露開始，氣溫轉涼，露凝而白，陰氣漸重。俄羅斯與烏克蘭纏鬥至此，雙方背後都有一股寒意。

烏軍大反攻打了3個月，終於有點見得人的成績，讓莫斯科不能太大安旨意。

盡管俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指烏軍反攻「不是停滯是已失敗」，烏軍8月底9月初在札波羅熱方向，撕開俄軍防綫缺口，戰綫形成一個鼓包。

鼓包不大，位於小村莊羅博季涅（Robotyne）一帶，距離北面烏控城鎮奧里希夫（Orikhiv）約15公里。追蹤每日戰況的美國智庫「戰爭研究所」（ISW）信息顯示，俄軍在當地部署了至少3重防綫，烏軍目前突破了第1道。烏軍方稱，俄3重防綫資源分布為60：20：20，接下來攻堅會相對容易，但承認仍會有不少挑戰。

烏軍突破首道防綫 俄軍恐難安枕

烏軍選在札波羅熱方向大反攻，戰略目的正是向南打到亞速海海岸，收復梅利托波爾（Melitopol）、別爾江斯克（Berdiansk）或馬里烏波爾（Mariupol）至少一城，切斷連接俄羅斯與克里米亞的陸橋。羅博季涅較接近梅利托波爾、別爾江斯克，兩城分別在村莊西南約75及東南約105公里，而烏軍打到兩城前還須先拿下托克馬克（Tokmak）。

按道理，俄軍以逸待勞，要阻止烏軍實現戰略目標，是相對容易的。搞得好，更可把鼓包變成口袋，將烏軍包餃子。

但俄軍早就弄得大家一地眼鏡碎，渣是有目共睹的。尤其現在沒了那些瓦格納戰士拼死衝，想打防守反擊恐怕很難。要是俄防綫資源分布真如烏軍所講的，就更不能掉以輕心，否則掉了克里米亞陸橋，超過一年半的仗就白打。

差在烏軍恐會一鼓作氣，再而衰，三而竭。突破首道防綫就停下來大肆宣傳，豈非給敵人時間調動補漏？秋天雨水泥濘季更快到了，屆時想攻都難。

西方怪烏打得差 烏嫌軍援擠牙膏

烏軍反攻拖泥帶水，烏克蘭怪西方軍援擠牙膏，西方則怪烏克蘭打得差，兩者都有一定道理。

西方軍援給不給力？又是坦克又是戰機，給力！給力擠牙膏。別說F-16戰機還是得過講字，就是坦克，德國豹2幾個月來都已變成回收金屬了，英國挑戰者2才剛剛現身並報銷了首輛，第一個說給坦克的美國（成功吸引歐洲人搶閘），M1艾布拉姆斯連影都沒有。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）還想要遠程火箭炮、戰地防空系統、長程巡飛彈（自殺式無人機）、戰術彈道導彈，要一次過要。西方國家在考慮的，卻是成本、政治風險，還有互相算計。

烏軍打得差不差？他們打得遠比預期中好，只是還遠遠未夠好。二戰初期德國坦克皮包骨，照樣把皮糙肉厚的法國裝甲怪獸當飯吃，除了是人員訓練的問題，還在於集中優勢兵力，各個殲滅敵人。烏克蘭好不容易集到過百輛西式戰車，6月卻分散在上百公里戰綫試探俄軍虛實（羅博季涅不在其中），好像西方沒給衛星情報似的。

如此表現也加劇了烏軍方與基輔之間矛盾。澤連斯基上周無懼臨陣換帥之忌，炒了防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov），動機大概還包括肅貪，以此爭取西方繼續灌水。反觀同樣指揮不力、6月瓦格納兵變矛頭指向的俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu），至今仍然在位，瓦格納高層更墜機一鑊熟了。

但讓基輔感到背後一股寒意的，還在於外交戰綫。

烏與西方現矛盾 俄外交接連發揮

烏克蘭與西方矛盾若隱若現（還包括上月與波蘭鬧出的農產品禁令風波、北約官員建議基輔對俄割地換取入約），遭西方極力孤立的俄羅斯，反而接連在國際舞台上有所發揮。

不說金磚，俄羅斯上周與沙特阿拉伯再剃西方眼眉，同日宣布延長減產至年底；疑似俄羅斯武器最大供應國北韓，領導人金正恩傳出計劃本月到訪海參崴；克里姆林宮放風，普京有意10月出席一帶一路論壇兼回訪中國。

更值得關注的或許是土耳其。土總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）上周再訪俄羅斯黑海度假城市索契（去年8月也去過，是俄烏戰爭爆發後首有北約國家領導人訪俄），重點與普京商談恢復黑海運糧協議。埃爾多安會後公開呼籲烏克蘭軟化立場，與俄羅斯合作爭取恢復協議。

俄烏去年經土耳其與聯合國斡旋，達成黑海運糧協議，讓世界糧倉烏克蘭的榖物能在俄方檢查下得以出口。但今年7月烏方再次襲擊克里米亞大橋後，俄方借勢不再延續協議，並轟炸了烏克蘭僅餘的港口。

西方傳媒鮮少提及的是，協議內容其實還包括，烏克蘭讓俄羅斯液態氨（阿摩尼亞，重要化肥原料）過境出口，可是烏方從未執行（聯合國黑海協議網頁Q&A也有「為何氨沒有出口」一條，但答案當然遊花園）。俄方把液氨出口作為恢復黑海協議的談判條件，烏方至今堅持拒絕。

液氨管道被炸毁 俄烏同淪受害者

陶里亞蒂-敖德薩（Tolyatti - Odesa）管道是全球最長液氨管綫，1979年啟用，長近2,500公里，將液氨從靠近哈薩克的俄城市陶里亞蒂（也是蘇俄著名汽車品牌拉達Lada所在地）運往烏克蘭（蘇維埃共和國）敖德薩港出口。管道在蘇聯解體後維持運作，俄羅斯賣到東西，烏克蘭收到過境費，還能分到液氨支持經濟命脈農業，合作愉快。直至俄烏戰爭爆發，澤連斯基叫停。

還必須一提的是，陶里亞蒂-敖德薩管道在烏境內一段，6月遭到神秘力量炸毁，俄烏實際上一同淪為受害者。這與俄德北溪海底天然氣管去年爆炸，極度相似。大概是誰做的，大家心裏有譜。

但陸上管道修復相對容易，俄方現在一方面以液氨出口為恢復黑海協議條件，一方面宣布與土耳其合作，將100萬噸榖物打折轉讓土耳其，土方再製成糧食免費運往非洲國家，或許能減輕西方輿論攻擊俄方「退出協議不管窮國死活」的壓力，並把球踢回基輔腳下。

俄羅斯靜候他下一步軍事、外交行動；非洲國家看着他、盼着吃飯；烏軍方要求他搞來更多武器，且要對反攻「有耐性」；神秘力量盯着他一舉一動，更隨時可能再策劃天知道會是甚麼的絕子絕孫事情；天氣轉涼了，澤連斯基也太不容易了。

烏克蘭與西方矛盾隱現，烏軍反攻拖泥帶水，烏克蘭總統澤連斯基（右）怪西方軍援擠牙膏，西方則怪烏克蘭打得差。（路透社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

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