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「極端情況」前後 須有「極端措施」

評論 2023/09/11

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受到颱風「海葵」影響，9月7日晚到9月8日，香港遭遇了有歷史紀錄以來的最強降雨。數據顯示，7日晚11時後的一小時內，香港降雨量達到158.1毫米，為1884年香港有氣象紀錄以來的最高紀錄。整體來看，24小時降雨量超過600毫米，約等同於全年雨量約四分之一。洪水沖毁道路，淹沒商場、港鐵站，暴雨造成逾百人受傷，至少2人死亡、1人失蹤。

香港在這場災難中表現得如何？從硬件看，近年來投資逾百億元修建的排洪、蓄水設施發揮了重要作用，如果沒有這些設施，暴雨造成的損失會更大。從軟件上看，天文台及時發布黃色、紅色、黑色預警，為市民做出了提示；政府首次宣布「極端情況」，引導市民防災避災，避免了重大損失。

從9月8日下午開始，行政長官李家超與管治團隊主要成員陳國基、鄧炳強、麥美娟、甯漢豪、楊何蓓茵、林世雄等人，分別用最快速度迅速到災難最大地區，指揮紀律部隊、各區關愛隊、政府公務員等，爭分奪秒搶修路面、加固斜坡、為居民提供所需物資、恢復供水、做好部分居民撤離工作，全力參與特大暴雨後的各項善後工作。

然而，應對此次水災是否做得完美呢？並不見得！也有一些市民質疑：港府沒有以「緊急警示系統」發出預警。李家超8日在視察雨後部分地區情況時表示，特區政府會總結這次經驗，檢視發放信息，做好預警工作。這也啟示人們，「極端情況」前後須有「極端措施」。

生命至上 防災救災須有極限思維

習近平總書記非常重視災難的防範工作。他在浙江工作期間，針對防颱風曾經強調：「寧可十防九空，也不能萬一失防。」「寧可事前聽罵聲，不能事後聽哭聲」。今年以來，針對全國各地嚴峻的防汛形勢，習近平總書記多次批示要求，切實把保障人民生命財產安全放到第一位，努力將各類損失降到最低。

習近平總書記對防汛救災的要求，體現了「極限思維」。所謂「極限思維」至少包含三層含義：第一，在防汛救災問題上，不能把「經濟帳」放在第一位，而必須把「生命帳」放在第一位。不能因為防災救災投入的財力人力巨大，就放棄不幹，或猶豫不決。第二，在謀劃應對之策時，必須「提級預防」。也就是說，專業人士做出科學預判後，政府應在此基礎上至少提高一個級別做預案。道理很簡單，世上沒有那麼多「剛剛好」、「正合適」的事情，萬一災害等級超出了專業人士的預判怎麼辦？「提級預防」可保萬無一失。第三，在評估防災成效時，不能因為事先準備的人力物力沒有排上用場，或用處不大，就認為「浪費」，而應以「有備無患」的視角去看待。

防災救災上的「極限思維」彰顯了人民至上、生命至上的理念。人的生命只有一次，保障人民群眾生命安全，是執政者最重要職責。用「極限思維」的標尺去衡量一下這次香港應對暴雨洪災的做法，我們可以看出，政府的措施有得有失。

應對「極端情況」 措施仍顯不足

「有得」主要表現在以下四個方面。一是首次宣布「極端情況」。政府各部門據此做出應急準備，上班上學也做出妥善安排，企業和市民也據此做好防範大災的心理準備和物資準備。二是一綫救災勇毅迅捷。香港紀律部隊事先嚴陣以待；災情發生後，紀律部隊出身的李家超第一時間指揮各單位迅速投入戰鬥，營救受困人員，疏通主要幹道；庇護中心提前開放，及時接納需要幫助的市民。三是善後復常進展較快。港鐵黃大仙站被淹後，很快恢復運營，其他發生泥石流的路段也很快恢復交通。四是像鄧炳強、麥美娟等官員，災難中哪裏有需要，就出現在哪裏，成為救災的主心骨。

「有失」主要表現是：政府沒有以「緊急警示系統」發出預警。市民普遍質疑，花費巨資建成的「緊急警示系統」，僅在疫情期間用過一次，今次災情如此之重，為何沒有啟用？誠然，政府已通過其他渠道發布了預警信息，但如果啟動「緊急警示系統」，則能把全港各個區域、以及交通綫路上的適時情況第一時間發送到市民手機上，令出行人迅速做出避災選擇，實現「精準避災」。「時間就是生命」，如同地震預警一樣，早幾秒鐘預警，就會挽救生命。從這一點看，政府在制定應對之策時，還沒有完全體現「極限思維」。

應對此次暴雨災害，政府首次宣布「極端情況」，政府呼籲僱主參考8號風球的做法，優先考慮僱員的安排，採取彈性的工作安排，但未就停工做出強制性規定。有些僱主和僱員抱怨，政府指引含糊，不好落地。

上次颱風「蘇拉」襲來，政府首次實行「全政府動員」，並未宣布「極端情況」。這次應對暴雨，政府則首次宣布「極端情況」。這說明，政府事先預估此次災情大於上次。既然如此，各行各業應如何作為？政府應提供哪些更高級別的服務？應該有詳細而明確的指引，但有些遺憾的是，「極端情況」下的配套指引不夠具體詳盡，已宣布的一些措施，有的也欠缺操作性。

當然，政府首次遇到「極端情況」，思慮不周似乎情有可原。但聯繫到政府處理社會事件、公共衞生事件時都有周密謀劃；在應對自然災害時卻顯得粗枝大葉，還是說不過去。

至於在「極端情況」下企業因停工而造成的損失，《僱員補償條例》已經明確其法定保障，特區政府勞工處也詳解了相關安排，政府指引更加明確一些，並不會有甚麼負面影響。

科學研究表明，由於地球變暖等因素的影響，極端天氣出現的頻率將愈來愈高，以往人們認為的「百年一遇」災難，今後也許會變成五十年、三十年、二十年一遇。去年7月20日下午，鄭州一小時降雨達到201.9毫米，香港這次最高降雨量為一小時達到158.1毫米，二者非常接近。應對極端天氣，不能再沿用舊思維、老辦法，必須採取「極端措施」。

第一，改進災害預判。天文台的預判是基於科學研究得出的，主要研究風力風速、降雨強度、降雨區域、降雨時段等技術指標，至於颱風和降雨會給當地造成多大的損失？則不是天文台的研究重心。為此，政府相關部門應該根據天文台提供的信息，結合本港排洪、蓄水的能力，地質災害的隱患，以及交通設施現狀和市民的出行規律等情況，對暴雨造成的破壞程度、對生活生產秩序的影響做出判斷。政府把這個預判做細做實，才能在薄弱環節加強救援力量，也能給市民提供管用的預警。

預判預案做細做實 謀劃長久之計

第二，科學制定預案。政府在制定應對自然災害預案時，應把不利因素想得更多一些，應多聽取市民意見，不能關起門來做預案。比如，不能想當然地認為，所有市民都獲知了政府的預警信息，而應力求做到多渠道發布，最大範圍覆蓋。又比如，應急預案也要覆蓋「極端情況」全過程，不僅要有防災預案，還要有災後恢復預案；不僅要有A預案，還有有B預案。進退有據，行事有方，如此才能把握好防災、救災、復常的節奏，達到最佳效果。

第三，推進人工影響天氣的科技創新。對於一般的降雨，現在能做到以驅散雲層的方式「趕走」降雨；那麼，對於類似於這次的強降雨，能不能通過人工干預的方式減弱其強度？政府應加大這方面的研究投入，積極推進人工影響天氣的科學創新及技術進步。

第四，繼續建好防洪設施。今次本港降雨量為500年一遇，洪水來勢凶猛，但半日退水，「歷史」建造的排洪設施都功不可沒。建設防洪設施投資巨大，耗時長久，但還必須繼續建造。接下來，政府應對防洪設施進行一個拉網式排查，總結經驗，發現不足，制定新的防洪設施建設規劃，繼續推進防洪設施建設。

「吃一塹，長一智」。這場暴雨留給我們的，不能僅是滿目瘡痍、捉襟見肘，更應是治理能力和水平的提升，未雨綢繆、防微杜漸，下好先手棋，打好主動仗，做好應對任何形式的矛盾風險挑戰的準備，讓全港市民有更多的安全感。

香港近年來投資逾百億元修建的排洪、蓄水設施發揮了重要作用，如果沒有這些設施，暴雨造成的損失會更大。（資料圖片）

撰文 : 屠海鳴 全國政協港澳台僑委員會副主任、香港新時代發展智庫主席、暨南大學「一國兩制」與基本法研究院副院長、客座教授

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