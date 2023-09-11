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紅山半島塌山泥 揭72號屋涉僭建

陳國基：港整體運作恢復 今可上班上課

港聞版 2023/09/11

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世紀暴雨對全港多區造成嚴重破壞，造成60宗水浸事故及75宗山泥傾瀉，港島大潭豪宅紅山半島有3間獨立屋因山泥傾瀉而地基外露，其中72號屋因有明顯危險須即時撤離，當局初步調查也發現該獨立屋涉嫌僭建，強調會

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