紅山半島塌山泥 揭72號屋涉僭建 陳國基：港整體運作恢復 今可上班上課 港聞版 2023/09/11 分享： 分享： 世紀暴雨對全港多區造成嚴重破壞，造成60宗水浸事故及75宗山泥傾瀉，港島大潭豪宅紅山半島有3間獨立屋因山泥傾瀉而地基外露，其中72號屋因有明顯危險須即時撤離，當局初步調查也發現該獨立屋涉嫌僭建，強調會 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 石澳道昨重開 居民生活漸復常 今日 石澳道昨重開 居民生活漸復常 應急基金申請 加快彈性處理 今日 應急基金申請 加快彈性處理 今料有雷暴 本周後期天氣不穩 今日 今料有雷暴 本周後期天氣不穩 「極端情況」前後 須有「極端措施」 今日 「極端情況」前後 須有「極端措施」 你可能感興趣 石澳道昨重開 居民生活漸復常 今日 01:00 石澳道昨重開 居民生活漸復常 應急基金申請 加快彈性處理 今日 01:00 應急基金申請 加快彈性處理 今料有雷暴 本周後期天氣不穩 今日 01:00 今料有雷暴 本周後期天氣不穩 交通 天氣 暴雨 極端天氣 陳國基 甯漢豪 林世雄 大潭 山泥傾瀉 紅山半島