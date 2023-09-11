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養和醫療集團  持續開拓嶄新高端醫療設備  為大眾提供優質和多元的治療選擇

特約 16:00 2023/09/11

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李維文表示養和會繼續引進更多高端醫療設備，為病人提供更多元、具實證成效的治療方案。

香港經濟日報企業大獎2023：高端醫療服務

隨着香港人口老化和慢性疾病問題加劇，社會對醫療的需求日益增加。為了提供更全面的治療選擇，養和醫療集團一直致力引進最先進的高端醫療技術及設備，並積極培訓醫療專才，透過各項臨床研究，為病人提供具實證和治療成效的治療方案，以助推動本地醫療發展，讓香港醫療保持國際級水平。養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文表示︰「醫療發展日新月異，我們會一直追求新的醫療技術和知識，不斷進步，絕對不會停下來。」他希望把世界級的高端醫療服務引進香港，造福社群。

養和醫院去年剛成立百年，見證香港醫療體系的變遷，市民對醫療需求不斷增加，除了基本醫療的安全網外，近年對高端醫療的需求亦大增。養和一直積極發掘和開拓高端醫療設備，把最新、具實證成效的醫療儀器引進本港，並培訓相關人才，為大眾提供更多治療選擇。是次獲得「高端醫療服務」獎項絕對實至名歸，李維文欣喜表示︰「我們很榮幸和高興獲得此獎項，這是對本集團優質高端醫療服務的肯定和認同。」

養和率先引入全港首部質子治療儀器，能夠精準對付腫瘤，大大減低對周邊正常組織的傷害和副作用。

與國際接軌 引進全港首個質子治療系統 積極培訓專才

養和一直被視為香港醫療業界的佼佼者，特別是在高端醫療服務方面，早於創立初期，創辦人之一李樹芬醫生經常走訪外地，引入西方的先進醫療技術，造福華人社會。時至今日，養和仍十分重視與國際醫療機構之間的合作，現時設有九台不同型號的放射治療儀器，因應不同癌症病人需要，提供全面且適切的治療方案。李維文表示︰「醫療發展永沒有終點，科技和知識日新月異，我們必須與時並進學習最新的醫療科技，同時培訓優秀醫療人才，因為醫院的運作不能單靠科技，還需要人才的配合，才能做到相輔相成的效果。」過去多年，養和不斷引入高端醫療儀器設備，當中包括亞洲首部高速螺旋放射治療系統、機械臂手術系統、磁力共振導航放射治療機（Unity MR Linac）等等，以及剛在今年七月啟用的全港首個質子治療系統，預計每年可治療400至600名癌症病人。

質子治療是最先進的癌症放射治療技術，特點是能更精準地瞄準腫瘤，大大減低對周邊正常組織的傷害和副作用，提升治療效果。養和引入質子治療屬全港首例，由於本地並未有關於質子治療的數據、案例或經驗作參考，養和必須培訓相關的醫護人員以具備質子治療的專業知識，亦需與海外在質子治療上經驗較豐富的醫療機構，例如妙佑醫療國際（Mayo Clinic）交流臨床經驗和研究。李維文透露，在興建質子治療系統時面對不少困難，例如要解決空間限制、工程技術複雜等難題，特別是儀器的體積相當巨大，需時尋找合適的地方，以容納龐大設施和符合本地醫療輻射防護的規定。他表示：「未來養和會繼續投放資源培訓醫學物理學家及臨床腫瘤科醫生，包括派員到美國妙佑醫療國際與當地專家進行臨床交流，及參與關於質子治療的國際研討會。目前養和已開始為本地癌症病人進行質子治療，累積的臨床經驗將有助團隊就質子治療進行更深入的研究。」

養和重視每名病人的治療旅程，致力為病人提供舒適的診治環境和優質醫療服務。

引入高端醫療遇挑戰 同步提升軟硬件

由此可見，在香港發展高端醫療，必須要有硬件及軟件的投資及配合，更要想辦法解決很多問題及限制，李維文解釋︰「相比美國、日本、歐洲等地，香港投放於醫學研究的資源和配套相對較少，私營醫療機構未能做很多臨床試驗。然而，引入前沿技術只是『起點』，如何有效地應用該儀器和技術，並提升治療成效，醫學研究極為重要。」因此，養和的醫學科研團隊在院內進行不同專科的研究，範疇涵蓋放射診斷及治療、核子醫學、病理學、臨床腫瘤科等。在2008至2019年間，團隊在國際知名學術期刊刊登的研究項目超過400份，更在國際醫學會議及研討會上發表近500項研究報告，足見他們對醫療發展的貢獻。

如李維文所說，先進科技也需要具備相關知識的專才方能發揮作用。因此，養和不斷廣納人才，除了醫生及護士外，亦需建立優秀及經驗豐富的醫療團隊，包括多元的輔助醫療人員及技術人員，如物理學家、放射治療師及工程師等，定期為員工提供不同的培訓及交流活動，提升專業知識及技術水平。例如今年六月養和跟加州大學洛杉磯分校醫療中心（UCLA Health）簽署發展協定，為腫瘤科醫護人員提供為期三年的培訓，包括實地臨床參訪，加強雙方在癌症管理知識轉移方面的合作夥伴關係。

秉持初心提供優質醫療服務 盼滿足社會對高端醫療需求

發展高端醫療在金錢及人手方面涉及巨大投資，養和醫療集團仍銳意引入多項尖端科技，秉持其「優質服務．卓越護理」的服務宗旨，冀為大眾提供優質和多元的治療選擇。為滿足社會對醫療服務的需求和期望，李維文表示，養和醫療集團將繼續以科學為本，引進更多具實證成效的高端醫療儀器，並投放更多資源於醫學研究，改善臨床治療成效，同時支持培訓未來新力軍，加強與兩間本地大學的醫學院合作，為醫學生提供相應培訓及臨床實習，讓技能和專業知識得以傳承。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

(特約)

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