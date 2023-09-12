天津獅子林橋的跳水熱潮，在網上火熱短短不到一周，直到封橋不讓人上去告終。為免造成更大影響，曾在那裏跳水三十年的天津大爺們也得聯名宣布退出不玩，發展煞是魔幻，充分反映現時網紅打卡炒作的特色。

說實在，也是有極高危險性。獅子林橋就在天津鬧市海河環繞一帶，離河面有六米高，就天津城市景觀而言，這一帶本來外形不錯，低密度，河流與行人步道的距離靠近，是一個適宜親水的角落。天津老爺們其實在此處橋上玩高台跳水玩了很多年，但就是近期才被人高調搬上網，又直播、又打卡，奇迹地引來全國人民視頻號上追看熱鬧，甚至吸引了今天所謂的「特種兵」旅遊，即全國各地抱特別任務般，來一看某場景的窮遊攻略式散客，千里迢迢就是到橋邊圍觀跳水。

不過許多時，極速火紅也是極速捧殺，可以想像，成千上萬人聚在橋上及橋邊，無論是交通或人群擠壓都引發危險。而且後來吸引過來跳橋的，都變了味。好多是沒經驗的人，穿着古靈精怪的服飾，用不同姿勢落水。以至橋下水道旁，得長期停泊救生船。最近兩天，就有超過十宗事故需救援。

這新聞背後也是天津城市發展的血淚史，那班最早參與的老爺爺，許多五、六十歲過外，見證這三十多年來天津的巨大變遷，也包括他們自己的家園變化。早幾十年前，周邊都是民住區，所以在河道上游水玩耍，本身就是成長的一部分。不過以前就沒人覺得是一回事，就是因為近年老伯伯們都貪玩，在短視頻時代，開始穿奇裝異服吸引眼球，就有了網紅打卡特性，以至最後被玩爛的結局。這也是今天社交矛盾：又想晒出來給人知道，但太多人知道又會造成負面下場。