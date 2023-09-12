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新式月餅營養大解構

副刊版 2023/09/12

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農曆八月，各大餅店和酒家都紛紛推出各式月餅迎中秋，減磅戰友亦陸續問及月餅的營養問題。

為食的Amy，上月已經急不及待問減肥期間可否吃月餅，她說：「網紅餅店的月餅要提早一個月預訂呢！不然連月餅盒也搶不到！」

「那你先預訂吧，但留待中秋前後幾天才開封啊！月餅屬應節時淺嘗的開心食物，過量會影響減重進度。」我笑說。

「但問題來了，餅店今年推出了不同口味，有抹茶紅豆、伯爵茶麻糬、大甲芋泥和流心奶黃。究竟哪款較適合減重時吃？雖然我為食，但我亦有認真努力減肥呀！」她疑惑問道。

「其實各款不同口味月餅的卡路里都相若。一般傳統月餅牛油外皮的製作材料為麵粉、牛油、砂糖和雞蛋；不同味道的餡料基本上都是由麵粉、吉士粉、奶粉、煉奶、椰漿等製作而成，所以，選哪款口味其實分別不大呢！」我答道。

Amy立即變得雀躍：「即是四款都可以買！太好了！網上都說這家餅店的茶味月餅香濃、麻糬軟滑足料，真想每個味道都品嘗一下！」她開心地笑說。

看到Amy的為食樣，真擔心她會獨自把整整四盒月餅掃光！我立即打斷她說：「等等！一個迷你大小的月餅的卡路里，已有約二百卡，即一碗飯左右。若你每個味道都一試，每款四份之一件就好了！現在預訂的話，甚麼時候才有貨？」

「你也有興趣嗎？今晚預訂的話，中秋前一星期就有了，你需要多少盒呢？我幫你預留吧！」Amy總愛將美食跟身邊人分享。

我尷尬地回應：「先謝謝你了，但我還是比較喜歡傳統的雙黃白蓮蓉呢！我原意是想提醒你，月餅要留待中秋迎月和節慶當晚才淺嘗呢！現在距離中秋仍有差不多一個月，中秋前努力多減兩磅脂肪，中秋時便獎勵自己多吃半件月餅吧！」

撰文 : 盧綺欣

欄名 : 營營樂樂

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