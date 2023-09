上星期黑雨,從家裏隔着露台玻璃大門看出去,那種傾盆大雨,令人看到心慌。忽然想起不同文化和語言系統對滂沱大雨有不同形容,這或許也反映其文化背後的詩意度。

廣東話有俗語「落狗屎」形容大雨,論其影像和味道,很難談得上有詩意,但香港人一講「落狗屎」,又有種很地道的親切感。法語也有一句「Il pleut comme vache qui pisse」,即「下雨下得像牛撒尿似的」,跟廣東話「落狗屎」不遑多讓。日文的「土砂降り」也是形容大雨,並非我們用漢語字面猜的「有土和砂石從天而降」,而是近似「重物不斷掉落」的意思。德文「Es schuttet wie aus Eimern」是形容大雨像「從天上有水桶不停倒水出來」,即傾盆大雨。

有人喜用英語的「It's raining cats and dogs」去形容滂沱大雨。但一講此句,即會顯露自己的英文既古代又造作,native speakers(以英語為母語的人士)現在根本不會用這句慣用語,因為他們覺得這種表達方式既老套又過時。Native speakers若想說雨下得很大,會這樣說:「It's pouring/It's pouring down/It's a downpour」(大雨下得像倒水一樣)、「The heavens opened」(天像裂開般突然下起大雨來)、「It's raining sideways」(橫風橫雨)、「It's bucketing down」(傾盆大雨)、「It's chucking it down」(像天向地上潑下一盆盆大水一樣)、「It was torrential rain」(那是一場暴雨)。

學語言一定要自己下苦功鑽研native speakers如何說。以英語為例,教科書/課堂教的,不一定是地道英語,這也解釋到為何香港不少人在學校學足十幾年的英語,去到外國生活或與外國人交流,感覺自己說的英文總是與當地語境格格不入似的。那是因為在傳統英語教學裏,不會教學生去鑽研native speakers究竟跟教科書教的,有幾多距離。