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打破天災帶來巨大破壞的宿命

評論 2023/09/12

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9月初的一場黑雨，打得整個香港人仰馬翻，而政府的應對不力惹來一片負評。各地科學家早已預告，厄爾尼諾現象帶來的極端天氣，會在未來5年為全球帶來數萬億美元的經濟損失，所以今次「百年一遇」的世紀大暴雨也許只是個開始。天災不能預防，但卻可透過得宜的準備，減少市民的不便和經濟損失，而善用資訊科技是要訣。

港府和公共機構好應該汲取今次的教訓，改善內部溝通，以凸顯香港優越的管治能力，也可在大灣區城市籌建聯合應急資訊平台時擔當領導的角色。對此我有三個提議：

須汲教訓 極端天氣發緊急警示

一）緊急警示：

去年3月第5波疫情，政府在傍晚時分向全港手機用戶發放緊急警示（SMS），內容是伊利沙伯醫院轉為定點醫院，不少市民被這個警示嚇倒。也許由於民間一致的罵聲，自此政府把這個斥資達1.5億的SMS功能束之高閣，以致在真正的緊急情況下，沒有使用。好像今次黑雨來得突然，很多人未必配備天文台的應用程式收到預警，於是被殺個措手不及。

其實亞洲區許多地方，包括內地、台灣、日本和韓國等都就颱風、暴雨、地震等緊急情況，透過手機向市民發出警示，例如哪裏可能會因暴雨出現山泥傾瀉和泥石流等，讓市民知所防範。

因此，以後一旦遇上8號風球、黑雨、冰雹、寒冷或酷熱天氣警告，當局都應向境內所有手機用戶包括遊客發出SMS警示。

同時，坊間謠傳政府這個「緊急警示系統」（EAS）需人手操作，發放信息需一小時，希望這並非實情，否則號稱智慧城市的香港真的貽笑大方，當局應盡速改善。

聯合運作平台應變 需當局協調

二）聯合運作平台：

洪水湧入黃大仙港鐵車站的畫面令人震驚，更令人目瞪口呆的是，港鐵對此似乎全無預備，束手無策，在媒體鏡頭下深感到站乘客的不滿。乘客的不滿大抵源於對港鐵的信任：過往外面即使風球高掛，服務也不會中斷，否則也會透過傳媒廣發預警。但今次卻從無預警，更令乘客失望的是，車站職員僅勸喻好不容易抵達車站的乘客離開，卻沒有協助市民的措施，面對外出風大雨大又水浸，陸路交通停頓，乘客的憤慨可以想像。

對此，港鐵應該加強車站之間、與總部以及和地面商場等周邊設施的聯繫。例如在今次這樣的嚴峻災情下，港鐵即使不能提供列車服務或任何路面交通接駁，也至少要想想如何安頓被困車站的乘客，一如機管局對滯留機場的乘客派發水及餅乾等物資的安排，這是基本的人道措施。這固然並非個別港鐵車站職員可以辦到，而是需中央協調，因應緊急情況預撥資源，關鍵是一個聯合運作平台（COP）。

COP是一個以地圖為核心的中央資訊平台，方便不同部門和機構在瞬息萬變的時候互通信息，迅速統籌行動。COP讓部門之間分享緊急資訊之餘，它更是綜覽全局的指揮中心，是物流和人手調動的重要工具。

我早前已建議各政府部門應如土木工程拓展署般建立COP，統籌應對天災，提升城市應對突發事件的韌性。港鐵、巴士等公共機構也應仿效，以加強內部溝通。

實時天氣衛星 增預測精準度

三）實時天氣衛星服務：

極端天氣固然來勢洶洶，但先進的資訊科技可令人更好防備，其中氣象衛星居功至偉。

例如日本向日葵（Himawari）和美國靜止環境觀測衛星（Geostationary Operational Environment Satellite，簡稱GOES）都用作實時天氣報道、強烈風暴跟蹤和氣象學研究；加上近年近地軌道衛星（low-Earth orbit satellite）的盛行，運行路徑繁多，同時，可快至個多小時便環繞地球一周，一天可環繞十多遍，能為人們提供更多的實時天氣變化影像，有助提升預測的精準度。

如果特首有意與大灣區內地城市建立一個聯合應急機制，提高對天災及重大突發事件的處理能力，便先要增強香港先進資訊科技的應用，才有望為本港和大灣區打破極端天氣帶來世紀破壞的宿命。

今次「百年一遇」的世紀大暴雨也許只是個開始，天災不能預防，但善用資訊科技，可保障市民生命安全和減少經濟損失。（陳靜儀攝）

撰文 : 鄧淑明 香港大學工程學院計算機科學系、社會科學學院地理系及建築學院客席教授、智慧城市聯盟創辦人兼榮譽會長

欄名 : 評論

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