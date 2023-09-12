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有效化解「軟對抗」 心病還需心藥醫

評論 2023/09/12

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成都武侯祠有一副極出名的對聯，由清末在四川代理鹽茶道官職的趙藩撰寫，毛澤東主席非常讚賞，曾專門囑咐文革初去四川任領導職務的梁興初，要到武侯祠觀讀此聯：「能攻心則反側自消，從古知兵非好戰；不審勢即寬嚴皆誤，後來治蜀要深思。」

武侯祠對聯 治理觀點有啟示

這副對聯裏有兩個典故，涉及到對政權治理的思考，觀點獨特，很有參考意義。「攻心」典故指的是諸葛亮「七擒孟獲」。為了給北伐中原、復興漢室創造一個穩定的後方環境，諸葛亮率軍「五月渡瀘，深入不毛」，在5月渡過瀘水，深入南方少數民族聚居的蠻荒之地，與南方少數民族首領孟獲大戰，7次抓了孟獲，又7次放走。到了第7次，據《漢晉春秋》記載，「獲止不去，曰：『公，天威也，南人不復反矣。』」孟獲不走了，對諸葛亮心服口服，承諾永不再反，此後，終蜀漢一世，南方都能保持安定。

「寬嚴皆誤」典故，指的是諸葛亮以嚴刑峻法治蜀，一改之前劉璋以寬鬆治蜀的做法，引起了一些爭議。據《蜀記》記載，「法正諫曰：『昔高祖入關，約法三章，秦民知德，今君假借威力，跨據一州，初有其國，未垂惠撫；且客主之義，宜相降下，願緩刑弛禁，以慰其望。』」法正不同意以嚴治國，舉了漢高祖入關，與秦地百姓約法三章的寬鬆先例，主張刑罰鬆弛，以滿足蜀地百姓的期望。

不過諸葛亮並不同意這個意見，「亮答曰：『君知其一，未知其二。秦以無道，政苛民怨，匹夫大呼，天下土崩，高祖因之，可以弘濟。劉璋闇弱，自焉已來有累世之恩，文法羈縻，互相承奉，德政不舉，威刑不肅。蜀土人士，專權自恣，君臣之道，漸以陵替；寵之以位，位極則賤，順之以恩，恩竭則慢。所以致弊，實由於此。吾今威之以法，法行則知恩，限之以爵，爵加則知榮；榮恩並濟，上下有節。為治之要，於斯而着。』」

簡單說，諸葛亮認為法正把漢高祖的做法教條化了，沒有具體問題具體分析。漢高祖之所以寬，是因為秦朝的嚴刑峻法、苛刻無道，弄得天怒人怨，已經搞不下去了。而蜀的情況正相反，劉璋軟弱糊塗，法令不行，官員專權，一味的靠加官進爵收買人心，到了加無可加的地步，人心就會不滿足而生怨。現在用嚴明的法律來管治，法令嚴明才顯得出恩惠，不輕易加官進爵才會讓爵位顯得尊榮，榮恩並濟，上下都有節制，這才是政權治理的要訣。

《三國志．諸葛亮傳》裏評論了諸葛亮以嚴治蜀的得失，「終於邦域之內，咸畏而愛之，刑政雖峻而無怨者，以其用心平而勸戒明也。」，就是在蜀漢，大家雖然畏懼法律嚴正，但都愛戴諸葛亮，刑罰嚴峻而沒有心存怨恨者，因為諸葛亮的用心公平而且做了充分的警示和勸誡。一句話，嚴刑峻法在蜀漢實行的效果很好。

諸葛亮成功的治蜀之道告訴我們，「寬」或「嚴」沒有絕對的對錯，只有在具體時勢之下的相對好壞，該「寬」的時候用「嚴」，或者該「嚴」的時候用「寬」，都是要出問題的。

把握好寬嚴尺度 防好心做壞事

香港回歸祖國以來，政治上一直有很多雜音。部分原因可能與過去中央政府「井水不犯河水」、對香港放任自流的政策有關，對於社會上的反對力量也以收買為主，即使公開的反中亂港分子也基本不予打擊，這樣單方縱容的結果，就像諸葛亮所說「寵之以位，位極則賤，順之以恩，恩竭則慢。」

一味的寬縱、送禮，養大了反對派的胃口，結果反對派的要價愈來愈高，一旦政府無法滿足，反對派就大肆搗亂、破壞，搞「佔領中環」、「黑暴」等激烈對抗行動逼迫中央政府妥協，迫使中央政府重手平亂，祭出了港區國安法的大招，將反對派連根拔起。最後，雖然反對派損失慘重，但香港社會也受到了極大傷害。

回歸至今治港的經驗教訓說明，如果「寬」和「嚴」之間的尺度把握不好，好心也是可以辦壞事的，一味的寬容並不總對各方有利。

港區國安法實施後，反對派的核心力量受到了嚴重打擊，反中亂港的死硬分子被抓的抓、跑的跑，香港的形勢表面上恢復了平靜。不過，表面的平靜並不說明可以高枕無憂了，在公開的對抗變得愈來愈困難的同時，變相的對抗或者所謂「軟對抗」正逐步變成躲在暗處的反對派與政府對抗的主流。

顧名思義，「軟對抗」不同於過去香港常見的反對派公開、激烈、直接反對的「硬對抗」，雖然本質都是對抗，但「軟對抗」的表現形式較為緩和，不會公開、明確地表達反對，而是會用較為曲折的方式達到反對的目的。更直接說，「軟對抗」就是用表面合理合法或者不違規、可推脫等方式包裝的對抗。

前段時間香港發生的，諸如國泰空乘歧視內地旅客、圖書館大量下架書籍、器官捐贈登記突遭大量取消、一群中大校友有關校董會改組的聯合聲明等事件，藉機反對政府立場的味道相當濃，難脫「軟對抗」嫌疑。不過，更不明顯的「軟對抗」卻可能是那種藉口程式、規定、職責、各種潛在風險考慮、輿情等理由或者直接利用手中的權力，有意阻撓政府相關工作推進的行為，這種可以感覺到、卻很難處理的「軟對抗」，才更具普遍性，危害也更大。

「軟對抗」的本質還是來源於內心的不認同，因為內心的不認同所以要反對，可是公開的反對代價太大，於是就變一變，反對還是反對，不過表面加上個個可以免受懲罰的包裝。既達到反對的目的，又避開反對的代價。

爭取多數反對派 客觀認識內地

所以，要想解決「軟對抗」問題，從根子上講，必需要解決思想認同的問題，爭取大多數反對派能夠客觀、真實地認識內地，想想如果中共一無是處，為甚麼中國可以在短短70多年的時間裏崛起成為世界第二？為甚麼內地老百姓普遍可以安居樂業？

思想認同的問題解決了，就會產生「能攻心則反側自消」的效果，「軟對抗」的思想基礎就被瓦解了，「軟對抗」的行為就會逐漸消失。當然，對於那些內心堅定與政府對抗的死硬反對派，還要記取劉璋治蜀失敗的教訓，不能搞寬大無邊，該「嚴」的時候還是要「嚴」。

作者認為要解決「軟對抗」問題，必須解決思想認同的問題，爭取大多數反對派能夠客觀、真實地認識國家。（資料圖片）

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家、行政總裁、香港金融管理學院客座教授

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