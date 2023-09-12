機上用Mate 60 Pro衛星通訊 華為：違飛行安全規定 行政人員版 2023/09/12 分享： 分享： 華為近日回歸智能手機市場，低調推出Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+等新機，瞬間引發搶購潮。這兩款華為新機均首度搭載衛星通訊功能，日前更有內地網民拍片，在萬米高空的飛機上使用華為Mate ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google增選舉廣告條款 數碼生成內容須列明 今日 Google增選舉廣告條款 數碼生成內容須列明 Google Chrome瀏覽器 添個人化設定+安全更新 2023/09/11 Google Chrome瀏覽器 添個人化設定+安全更新 科幻動漫主角「玲音」 化身AI與用戶互動對話 2023/09/11 科幻動漫主角「玲音」 化身AI與用戶互動對話 Dyson科研美髮體驗店 進駐中環IFC商場 2023/09/08 Dyson科研美髮體驗店 進駐中環IFC商場 OpenAI開發者大會 11‧6舉行不發布GPT-5 2023/09/08 OpenAI開發者大會 11‧6舉行不發布GPT-5 科技行業 創新科技及應用 科研 華為 智能手機 Mate