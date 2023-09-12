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機上用Mate 60 Pro衛星通訊 華為：違飛行安全規定

行政人員版 2023/09/12

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華為近日回歸智能手機市場，低調推出Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+等新機，瞬間引發搶購潮。這兩款華為新機均首度搭載衛星通訊功能，日前更有內地網民拍片，在萬米高空的飛機上使用華為Mate

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欄名 : 科技新知

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