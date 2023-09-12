Google增選舉廣告條款 數碼生成內容須列明 行政人員版 2023/09/12 分享： 分享： 美國大選明年舉行，各候選人開始拉票做勢，在網絡投放廣告。在人工智能（AI）熱潮下，Google及YouTube宣布將會對廣告進行規管，要求廣告投放者註明經數碼生成或更改的內容。 Google發言人表示， ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 機上用Mate 60 Pro衛星通訊 華為：違飛行安全規定 今日 機上用Mate 60 Pro衛星通訊 華為：違飛行安全規定 Google Chrome瀏覽器 添個人化設定+安全更新 2023/09/11 Google Chrome瀏覽器 添個人化設定+安全更新 科幻動漫主角「玲音」 化身AI與用戶互動對話 2023/09/11 科幻動漫主角「玲音」 化身AI與用戶互動對話 Dyson科研美髮體驗店 進駐中環IFC商場 2023/09/08 Dyson科研美髮體驗店 進駐中環IFC商場 OpenAI開發者大會 11‧6舉行不發布GPT-5 2023/09/08 OpenAI開發者大會 11‧6舉行不發布GPT-5 科技行業 Google 美國 人工智能 選舉 廣告 廣告 YouTube