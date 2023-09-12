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Google增選舉廣告條款 數碼生成內容須列明

行政人員版 2023/09/12

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美國大選明年舉行，各候選人開始拉票做勢，在網絡投放廣告。在人工智能（AI）熱潮下，Google及YouTube宣布將會對廣告進行規管，要求廣告投放者註明經數碼生成或更改的內容。

Google發言人表示，

...

欄名 : 科技新知

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