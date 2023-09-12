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紅山半島72號屋拆擋土牆 70號亦僭建

屋署今視察74號 專家促斜坡盡快噴漿

港聞版 2023/09/12

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港島大潭豪宅「紅山半島」在世紀暴雨下發生山泥傾瀉，70、72及74號獨立屋因而地基外露，屋宇署聯同土力工程處到場視察後，確認70及72號屋均有僭建物，其中72號屋在近政府斜坡位置僭建面積逾1,600呎

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