紅山半島72號屋拆擋土牆 70號亦僭建 屋署今視察74號 專家促斜坡盡快噴漿 港聞版 2023/09/12 分享： 分享： 港島大潭豪宅「紅山半島」在世紀暴雨下發生山泥傾瀉，70、72及74號獨立屋因而地基外露，屋宇署聯同土力工程處到場視察後，確認70及72號屋均有僭建物，其中72號屋在近政府斜坡位置僭建面積逾1,600呎 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 多區再浸寶琳重災 渠署：枝葉塞渠難避免 今日 多區再浸寶琳重災 渠署：枝葉塞渠難避免 大埔美援新村受災 每戶獲派現金3千 今日 大埔美援新村受災 每戶獲派現金3千 打破天災帶來巨大破壞的宿命 今日 打破天災帶來巨大破壞的宿命 你可能感興趣 多區再浸寶琳重災 渠署：枝葉塞渠難避免 今日 01:00 多區再浸寶琳重災 渠署：枝葉塞渠難避免 大埔美援新村受災 每戶獲派現金3千 今日 01:00 大埔美援新村受災 每戶獲派現金3千 打破天災帶來巨大破壞的宿命 今日 01:00 打破天災帶來巨大破壞的宿命 暴雨 極端天氣 屋宇署 山泥傾瀉 紅山半島 僭建 豪宅 天氣