麥當勞App「麥麥慳」4款套票登場 $100歎8杯McCafé咖啡 超值套餐 / 超值早晨套餐$25起

黛安聽公關姊妹講，麥當勞為咗答謝顧客一直以來嘅支持，即日起再推出震撼優惠，4款「麥麥慳」套票載譽回歸。例如訂購「McCafé咖啡套票優惠」，$100起就可以歎8杯香濃咖啡，包括細杯裝熱即磨黑咖啡、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡等，每杯低至$12.5.

如果鍾意食漢堡，就千祈唔好錯過「飽你鍾意套票優惠」，套票共有5款人氣漢堡超值套餐供選擇，包括豬柳蛋漢堡、脆辣雞腿飽同板燒雞腿飽，額外加$6，更可享雙層芝士孖堡同雙層魚柳飽，4個超值套餐只需$100起，平均1餐只需$25起，真係好抵！「雞會難得套票優惠」同「着數之晨套票優惠」分別畀大家用$128起歎4個雞餐，以及用$100起享受4個超值早晨套餐㖭！

麥當勞App用戶購買套餐時只需付$20訂金，套餐換購券會喺2個工作天內自動存入「麥麥慳優惠券」版面。正式使用時揀選指定心水美食，再繳付指定換購金額即可。「飽你鍾意套票優惠」、「雞會難得套票優惠」及「着數之晨套票優惠」套餐換購券可於10月23日或以前使用，「McCafé咖啡優惠券」換購券則可於10月31日或以前使用。套票數量有限，售完即止。

本文轉載自《晴報》