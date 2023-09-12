  • 26°C
香港時間 : 2023912日 (週二) 04:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

麥當勞App「麥麥慳」4款套票登場 $100歎8杯McCafé咖啡 超值套餐 / 超值早晨套餐$25起

行政人員版 04:00 2023/09/12

分享：

分享：

黛安聽公關姊妹講，麥當勞為咗答謝顧客一直以來嘅支持，即日起再推出震撼優惠，4款「麥麥慳」套票載譽回歸。例如訂購「McCafé咖啡套票優惠」，$100起就可以歎8杯香濃咖啡，包括細杯裝熱即磨黑咖啡、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡等，每杯低至$12.5.

如果鍾意食漢堡，就千祈唔好錯過「飽你鍾意套票優惠」，套票共有5款人氣漢堡超值套餐供選擇，包括豬柳蛋漢堡、脆辣雞腿飽同板燒雞腿飽，額外加$6，更可享雙層芝士孖堡同雙層魚柳飽，4個超值套餐只需$100起，平均1餐只需$25起，真係好抵！「雞會難得套票優惠」同「着數之晨套票優惠」分別畀大家用$128起歎4個雞餐，以及用$100起享受4個超值早晨套餐㖭！

麥當勞App用戶購買套餐時只需付$20訂金，套餐換購券會喺2個工作天內自動存入「麥麥慳優惠券」版面。正式使用時揀選指定心水美食，再繳付指定換購金額即可。「飽你鍾意套票優惠」、「雞會難得套票優惠」及「着數之晨套票優惠」套餐換購券可於10月23日或以前使用，「McCafé咖啡優惠券」換購券則可於10月31日或以前使用。套票數量有限，售完即止。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 八達通推迪士尼100周年系列珍藏版 即日接受預訂
今日
八達通推迪士尼100周年系列珍藏版 即日接受預訂
八卦名利場 - 黃大仙中心「秋月迎兔」 扎作師傅教整燈籠
今日
黃大仙中心「秋月迎兔」 扎作師傅教整燈籠
八卦名利場 - 10月免費導賞遊「港版築地」 現接受報名
2023/09/11
10月免費導賞遊「港版築地」 現接受報名
八卦名利場 - 太古城中心「秋着賞」 聯乘22國際品牌 推7折電子現金券
2023/09/11
太古城中心「秋着賞」 聯乘22國際品牌 推7折電子現金券
八卦名利場 - 東薈城名店倉「3周年Chill出里賞」 會員享3大禮遇
2023/09/08
東薈城名店倉「3周年Chill出里賞」 會員享3大禮遇

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？