黃大仙中心「秋月迎兔」 扎作師傅教整燈籠

中秋佳節將到，黛安收到風，黃大仙中心由即日起至10月6日，會舉辦「秋月迎兔」慶中秋活動。商場北館1樓中庭會特設逾4米高、參照傳統玻璃紙手造燈籠設計嘅巨型月兔燈籠，大家可以走入燈籠內影相留念，寓意人月兩團圓；商場南館1樓則有七彩月兔燈籠打卡區，畀大家置身喺濃濃中秋氣氛之中。

兔仔燈籠係中秋節標誌性嘅傳統手藝，商場由即日起至本月29日逢周五至日，亦會舉辦「迷你兔仔燈籠換領」活動，Link Up會員只要消費滿指定金額，即可參加活動1次。商場仲邀請咗有60年歷史嘅老字號「寶華扎作」第2代傳人歐陽秉志師傅，喺本月23日到場親自教大家製作傳統兔仔燈籠㖭！

另外，Link Up會員喺推廣期內，任何連續3日喺商場指定商戶以電子貨幣累積淨消費滿指定金額，即可換領「祝願手鏈」1條，或禮品總值$450嘅「中秋福袋」1個，數量有限，換完即止。商場北館1樓更會舉辦期間限定中秋特色市集，由即日起至10月2日，為大家搜羅10間人氣品牌產品，包括佳節自用或送禮必備嘅月餅、特色禮盒同應節食品，一定要去睇下！

本文轉載自《晴報》

▲ 歐陽秉志師傅