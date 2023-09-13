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談談拔罐

副刊版 2023/09/13

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拔罐治療像個寶，不單自古中醫以動物角製成罐作治療工具，古埃及及希臘等文化起源地，亦被發現使用拔罐作治療器具。古希臘名醫希波克拉底，亦在其著作中記載，以拔罐抽取人體失衡而多餘的血液、痰液、或黑色或黃色膽液，以治療疾病。至今拔罐仍被廣泛使用於中醫臨床及日常保健中，究竟中醫是怎樣看待拔罐？拔罐起痧又所為何事？

中醫視拔罐為體表刺激治療手段。中醫理論着重臟腑、體表，以經脈、絡脈及皮部能循經交錯聯繫，氣血灌注流通以濡養四肢百骸，故所謂「肝受血而能視，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能攝。」

假若疾病和病邪亦可循皮膚、絡脈、經絡至臟腑由淺入深逐步發展，故體表可以為病患及病邪客駐之地，亦可為經絡或內臟病患時的外在反應點。外治直接治療皮膚瘡瘍腫痛，亦可以體表反應點治療肌肉筋骨及臟腑經絡疾病。故在中醫文獻《肘後備急方》及《外台秘方》中，分別記述以角法及竹罐作拔罐治療器具，治療局部及經絡內臟疾患。及至清朝時期更發展至陶製拔罐，並正式提出沿用至今的「火罐」一詞。

拔罐治療時患者於罐內皮膚拉緊，但拉力非以緊愈好；或拔罐後罐斑顏色，亦不是深色愈佳。進行拔罐，要注意控制治療條件，例如罐身厚薄、罐內溫度高低與負壓強弱、留罐時間長短及觀察病人體質和受罐位置情況等，這會決定皮膚拉扯感與罐印深淺。建議一般治療使用透明厚身玻璃罐，時間以10分鐘為宜，期間並觀察受罐處皮膚變化，若瞬間表現暗瘀罐斑或水泡，可縮短治療時間，避免皮膚有過激反應。

罐斑顏色會有異，在紅、紫，以稀疏點印或連連成片發紅，其分別具臨床意義。根據《刺法灸法學》所言，罐斑紫黑而暗，表示供血不足，經絡不有血瘀現象。罐斑紅艷，一般表示陰虛、氣血兩虛或陰虛火旺體質。罐斑紅而暗，表示有熱。若走罐后出現在某穴及其附近集中，則提示此穴所對應臟腑存在病變。

故言拔罐操作便捷，療效顯著。若偶然自療鬆解肌肉筋膜，不失保健良方。但若自身疼痛過於頻繁發作，較根治方法仍是諮詢醫療人員，找尋疼痛復發本因。

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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