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不一樣的退修會

副刊版 2023/09/13

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開學前的某天，是我們新聞及傳播學院全職教職員的退修會，由早上八時四十五分開始，在科學園舉行，故前夕特意早點入寢，因為一般退修會通常由朝踩到晚，不停困獸鬥般小組討論又討論，預計攰過返工。

翌日，竟然一入會場，就見到廣告公司老闆兼好友Stephen Chung，我隨即問：「咦！你嚟做咩？」原來學院院長請他帶領一眾教職員參與退修活動。那麼，成件事就變得有趣了！先是熱身，Stephen的指引是：在大熒幕左右兩邊會打出兩組字，請大家人肉移動選答案。第一道題目：左邊是榴槤，右面是不愛榴槤，同事們走動後涇渭分明。我是榴槤控，有些同事共事十多年，卻從不知原來也是同好，知音相認，興奮莫名。

另一道題：左邊是喜歡《Barbie芭比》，右邊是《奧本海默》，左走右走一輪後，勢均力敵。主持人問右邊的教授D為何有此選擇？教授D答：「《奧本海默》是真的intellectual，另外那齣um……是扮intellectual。」Woo，宣戰乎？隨即一輪起哄，然後，男教授J從Barbie組站出來，拿了咪用Barbie的語調和神態向教授D反擊：「Wait！言下之意，你是否認為《Barbie芭比》和喜歡《Barbie芭比》電影的我們，就不夠intellectual嗎？」你一言、我一語的鬥嘴，一眾同事大清早就笑到肚攣。

另外一些問題也很有趣，例如：「一塵不染的辦公桌vs凌亂的辦公桌」、「見到同事會想聊天vs其實我不想瞎聊」等，就在這樣好玩的氣氛下，我們更加認識和了解到彼此平時工作時少看到的一面。這個環節令我們一早就精神抖擻和熱情滿滿，有時一間機構確實需要一些out-of-the-box的外界人士參與，來注入新靈感，才能真正令團隊think outside the box。

那天，過了一個很不一樣和充滿人味的退修會。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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