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國家改名本平常 印度激起千重浪

評論 2023/09/13

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道可道，非常道。名可名，非常名。宇宙的基本原理可用語言道出，萬物的實際形態也可起名添字，但只要講了出來起了出來，就免不了脫離本質，不再是恒常的那回事了。印度欲改國名，一石激起千重浪！

國家改國號其實比想像中常見，原因也多種多樣。

去殖自有道理 Bharat「根正苗紅」

有的希望凸顯民族文化，例如「暹羅」（Siam）改為「泰國」（Thailand）凸出泰族主體、土耳其近年對外不再自稱「Turkey」改用本地拼寫「Türkiye」。

有表達自我兼去殖民化的，如緬甸「Burma」換作「Myanmar」、「錫蘭」（Ceylon）變為「斯里蘭卡」（Sri Lanka）。非洲不少國家也如此，近期例子有南非小鄰邦「斯威士蘭」（Swaziland）更名「史瓦帝尼」（Eswatini）。

有的想破舊立新，像「波斯」（Persia）變成「伊朗」（Iran），示意新時代來臨，希望擺脫蘇俄及大英影響。

也有的為了名正言順，如「Holland」（實為荷蘭兩個沿海大省）統一使用「Netherlands」、「Czech Republic」（捷克人的共和國）為自己地方正式起名「Czechia」、「南斯拉夫聯邦」解體後的「南斯拉夫聯盟」正名「塞爾維亞和黑山」（黑山亦已於2006年獲授權獨立）等等。

但印度這次先斬後奏，在G20峰會邀請函和席上名牌自稱「Bharat」（布景板和宣傳品仍寫「India」），原因除了包括上述所有，還有更多！

印度憲法開首列明：India，即Bharat，是聯邦制國家。Bharat是印地語（Hindi；源自梵語），直譯「巴拉特」，傳統上則作「婆羅多」，是印度神話中的上古時代共主，類似中國炎帝和黃帝。

Bharat亦有「尋求真理」等正面意思，也自古用來稱呼今天印度東北部、流入孟加拉灣的恒河（Ganges）流域地區。反觀流入阿拉伯海的印度河（Indus）流域，雖是古印度文明發源地，但今天幾乎全部位於宿敵巴基斯坦境內，撈亂骨頭！

那India怎麼來的呢？印度河流域地區古稱Sindhu，中國史上繙譯「身毒」，後來轉寫「天竺」。波斯語沒有S音則翻成Hindu，到了希臘變成Indus，最後再經過不知多少遍，在「語言中的嬰兒」英語叫作India，才殖民回到原點。

印度總理莫迪（Narendra Modi）政府此時欲改國號為Bharat，自有去殖民化、建立文化自信、推動民族復興的道理，但也「動機不純」。

印度預定明年春季大選，最大反對黨「印度國民大會黨」（國大黨）近日聯合另外27黨，聲勢浩大組成「印度國家發展包容聯盟」（Indian National Developmental Inclusive Alliance），簡稱INDIA（顯然是先想好簡稱再夾硬改的名），挑戰莫迪的「印度人民黨」（印人黨）。

如此，印度改名議題旋即扯上政爭。各方相信莫迪多少有意針對INDIA，反對派則大呼「莫迪好憎India！」更有人打趣，坐擁印度河流域的巴基斯坦會否改名「印度」？

莫迪「動機不純」 會否弄巧反拙？

換言之，莫迪試水溫，也是為了鼓動民族主義，討好支持者，爭取選票鞏固執政地位。至於改國號會否真正落實，還不好說，畢竟India才是遠近馳名生招牌，Bharat出了印度無人識。

而且這還涉及印度國內錯綜複雜的語言問題。印度獨立後未有強推「普通話」，不同的邦更以語言為劃分基礎，造成印度官方語言多達20幾種，東西南北彼此無法溝通（懂英文的只屬少數），嚴重窒礙發展。而印度28邦之中，僅11邦官方語言包括印地語。凸顯印地語地位的改國名搞不好，隨時弄巧反拙，加劇國內分化。

無論如何，中文叫法「印度」相信都不會改。這是玄奘和尚1400年前取經時，根據當地（印度河流域）語言的第一手繙譯，與「India」無關，更歷史悠久得多。

最後還值得一提，數撈亂骨頭地名，「冰島」（Iceland）綠油油，丹麥北美自治領地格陵蘭（Greenland；「綠地」）則冰天雪地，要不要交換？

印度總理莫迪政府此時欲改國號為Bharat，自有去殖民化、建立文化自信的道理，但也「動機不純」。（路透社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

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