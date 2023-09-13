東盟小國大外交 不選邊保和平

弱國無外交，但是如果弱國能夠團結，就能擁有戰略自主，發揮小國大外交的影響力。目前，在印太地區大國競爭與對抗不斷加劇，而東盟的團結與不選邊，不僅可以避免戰亂，保障自身利益的最大化，而且還可以成為大國衝突的緩衝帶，形成以東盟為中心的自由與開放的印太合作體系，或者說亞洲版的「維也納體系」，這一體系曾經維持了歐洲100年的和平，從而使19世紀成為歐洲的世紀。可以說這就是東盟的小國大外交的魅力所在。

中東歐國中立 歐洲和平基礎

英國地緣政治學者哈爾福德．麥金德（Halford Mackinder）有句名言，「誰控制了東歐，誰就控制了心臟地帶；誰控制了心臟地帶，誰就控制了世界島；誰控制了世界島，誰就控制了整個世界。」

他之所以如此說，這是因為就歐洲地緣政治格局來看，中東歐處於歐洲大國的中間地帶，由此形成了以中東歐國家為中心的歐洲大國均勢格局。而任何大國如果控制中東歐地區，必然打破均勢，引發衝突。所以，麥金德認為確保中東歐地區國家的中立，是歐洲和平的基礎。為此在第一次世界大戰後，他敦促中東歐小國結成聯盟，增加世界舞台上重要玩家的數目，讓可能的暴君或者獨裁者更難以取得霸權。

而中間帶設想的根本目的，就是為了防止出現某個國家獨自控制歐亞大陸的危險。反之，則歐洲的均勢將不保，歐洲的和平將不保。從歷史上看，二次世界大戰以及冷戰無不源於此。而在冷戰結束時，本可以讓中東歐地區國家選擇中立，形成以此為中心的歐洲大國合作框架體系。但是，北約東擴打破了這一均衡體系。盡管美國口口聲聲講北約東擴不是針對俄羅斯，但是當北約軍隊進入新歐洲，美國導彈防禦體系指向俄羅斯的時候，俄羅斯還會這樣認為嗎？

北約東擴 美俄走新冷戰軌道

事實上，隨着北約東擴，俄羅斯與美國和西方國家早已走上了新冷戰的軌道。對此，俄羅斯一直堅持北約東擴違反了西方領導人與前蘇聯總統戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）的「君子協定」。即使是在西方內部，關於北約東擴的起因也是一個爭論不休的問題。對此，美國「冷戰之父」喬治．肯南（George F.Kennan）就曾經強烈批評北約的首輪東擴，稱之為「美國外交在後冷戰時期犯下的最致命的錯誤」。它會對「俄羅斯輿情中的民族主義、反西方傾向和尚武情結火上澆油，不但無助於俄羅斯的民主進程，還恢復了東西方之間的敵對氣氛，驅使俄羅斯外交與我們的意願背道而馳。」

與歐洲地緣政治格局相比較，印太地區有着相似性。那麼，我們是否可以說誰控制了東盟地區，誰就控制了印太；誰控制了印太，誰就控制了世界島；誰控制了世界島，誰就控制了整個世界。而之所以這樣說，這是因為就印太地緣政治格局來看，東盟10國處於周邊大國的中間地帶，由此形成以東盟國家為中心的地區大國均勢格局。而任何大國如果控制了東盟地區，或者東盟國家倒向任何大國一邊，必然打破均勢，引發衝突，並由此使東盟地區成為亞洲的巴爾幹。所以，確保東盟地區的中立，是印太和平的基礎。

目前在印太地區，大國競爭與對抗日趨加劇。盡管中國一再主張在共同發展，合作共贏的基礎上，構建人類命運共同體，但是美國及其盟友卻一意孤行，試圖孤立中國，回到以美國為主導的分裂但平衡的印太地緣政治與經濟格局，可以說美國的所為與其在歐洲的所為如出一轍。那麼，東盟國家會倒向美國嗎？

美欲遏華 東盟國不做馬前卒

顯然，東盟國家不是如今的中東歐國家。如果說目前中東歐國家之所以倒向美國與西方，這是因為基於歷史與文化和經濟方面的原因，他們都多多少少患有「恐俄症」，認為俄羅斯是威脅，而且經濟上很少與俄羅斯有聯繫，更多的經貿關係來自於美國與西方國家。與之相對，東盟的情況正相反，歷史上東盟國家與中國都是西方殖民主義的受害者，文化上與中國更為相似，經濟上與中國更為密切。而且更為重要的是東盟國家認為中國不是威脅，而是機遇，沒有東盟國家想成為美國孤立中國、遏制中國的馬前卒與犧牲品。

新加坡國立大學亞洲研究院傑出研究員馬凱碩曾經分析指，東盟看上去組織鬆散，對於美中之間日益加劇的對抗，東盟也難以形成前後一致的應對措施。此外，它也無法讓紛亂的南海局勢平靜下來。不過，如果說東盟過於軟弱，無法將自己的意志強加於成員國，更不用說強加於其他國家，那麼這種沒有強制力的軟弱卻也正是它的長處所在，讓這個集團能夠在本地區及更廣泛的區域建立信任。簡而言之，東盟的文化造就了和平與繁榮。

▲ 東盟國家認為中國不是威脅而是機遇，故此沒有東盟國想成為美國孤立中國、遏制中國的馬前卒與犧牲品。圖為中國國務院總理李強（左五）在印尼雅加達，與其他東盟領導人出席中國-東盟領導人會議。（新華社資料圖片）