iOS 17快登場 6款舊機將被淘汰 行政人員版 2023/09/13 分享： 分享： 蘋果（Apple）在今日凌晨舉行的秋季發布會，除了推出新iPhone 15系列外，亦會公布最新iOS 17系統及iPadOS 17正式版，惟有6款Apple產品會隨着iOS 17及iPadOS 17登 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Mandiant下周會議 討論網安新趨勢 今日 Mandiant下周會議 討論網安新趨勢 Google增選舉廣告條款 數碼生成內容須列明 2023/09/12 Google增選舉廣告條款 數碼生成內容須列明 機上用Mate 60 Pro衛星通訊 華為：違飛行安全規定 2023/09/12 機上用Mate 60 Pro衛星通訊 華為：違飛行安全規定 Google Chrome瀏覽器 添個人化設定+安全更新 2023/09/11 Google Chrome瀏覽器 添個人化設定+安全更新 科幻動漫主角「玲音」 化身AI與用戶互動對話 2023/09/11 科幻動漫主角「玲音」 化身AI與用戶互動對話 產品 Apple iPhone iOS iPad