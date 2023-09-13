上班族職業倦怠 3方向評估心理狀態 行政人員版 2023/09/13 分享： 分享： 【本報訊】疫情過後，上班族更重視自身的健康，除了混合式工作、在家工作等議題外，最近又多了人談及職業倦怠（Burn out）。 職業倦怠較少出現在剛畢業的職場新鮮人身上，一般是工作了一段時間的上班族遇到的 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 日本擬加最低工資 1小時54元將增至80 2023/09/05 日本擬加最低工資 1小時54元將增至80 45%人力資源經理稱 公司須訂明確AI政策 2023/08/23 45%人力資源經理稱 公司須訂明確AI政策 10大軟硬技能 提升搵工競爭力 2023/07/31 10大軟硬技能 提升搵工競爭力 調查：半數企業採用AI 3項建議助員工適應 2023/07/20 調查：半數企業採用AI 3項建議助員工適應 調查：今年9成公司 擬加ICT從業員人工 2023/07/04 調查：今年9成公司 擬加ICT從業員人工 疫情 美國 壓力 在家工作