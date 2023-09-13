上班族職業倦怠 3方向評估心理狀態

【本報訊】疫情過後，上班族更重視自身的健康，除了混合式工作、在家工作等議題外，最近又多了人談及職業倦怠（Burn out）。

職業倦怠較少出現在剛畢業的職場新鮮人身上，一般是工作了一段時間的上班族遇到的

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