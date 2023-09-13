信和商場多項精采活動提振經濟 玩樂拍賣 + 飲勝嘉年華 + 綵燈會 + LED火龍舞

為咗響應政府振興夜經濟，信和集團早前宣布派發1萬張美酒換領券，冀帶旺夜市氣氛。黛安知道，信和旗下9大商場亦會聯同利東街，推出連串精采活動。而屯門市廣場、奧海城、荃新天地及藍灣廣場，由即日起至12月31日，顧客只要憑1張晚上6點後發出嘅$100或以上電子消費收據，即可享額外1小時泊車優惠。

其中奧海城喺9月15至17日將舉行「U Magazine旅遊玩樂嘉年華」，並會喺晚上8點推出限定「玩樂拍賣Auction Night」，以無底價拍賣本地遊玩樂套票。尖沙咀中心及帝國中心喺9月15日至10月31日期間，則推出「Cheers Fiesta飲勝嘉年華」，指定周末晚上9點後，歡樂大使將以驚喜造型登場，於指定時間及場地，請現場顧客免費享用特飲。

另外，利東街由即日起至10月23日亦設有「躍兔‧迎月」綵燈會，掛上逾800個燈籠打造大型浪漫燈海，中秋節正日（29日）晚上8點半，更有「LED火龍舞鼓賀中秋」活動，到時必定好熱鬧。至於信和集團旗下獎賞計劃S+REWARDS，由即日起至29日，仲會推出「中秋享禮饌」換領活動，提供逾30款中秋佳節美食，會員可以低至0點數換領㗎。

本文轉載自《晴報》

▲ 中秋節正日利東街LED舞火龍盛會，適合一家大小近距離觀賞，感受節日氣氛。

▲ 尖東美食里

▲ 奧海城玩樂拍賣無底價推出多項吃喝玩樂優惠