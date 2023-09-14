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在家工作

副刊版 2023/09/14

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闊別五載，外貌依然，但內裏已有不少變化。

說的是多倫多，也是醫生二十七年前的家，回港後仍定時探望，惟於新冠陰霾下，此舉不再。城市的內在變化，主要是指市中心Homeless（露宿者）人數劇增，差不多大部分主要街道，都可見Homeless駐守，有些帶着家當四處遊走，另一些則霸個好地盤、街道等角落便是家。

醫生入住的酒店，位於University Avenue跟Richmond交界處，既是好地區，故也有不少Homeless在此紮根。留意到有一名高個子露宿者，每晚都在街道中央指定位置睡覺，原因這裏是暖氣出口。多倫多夏夜頗為清涼，既有免費暖氣，當樂於擇寢於此，好夢正酣。除此之外，此地也是他上班的地方，距離其睡處二十呎外，便見Tim Hortons，這是加拿大土產咖啡冬甩店，早上不少上班族在這裏買早餐，這位高個子晨早便站在門外幫客人開門，總有好心人賞他幾個銅錢或麵包。

繁忙時間過後，高個子回到自己的窩，翹起二郎腿繼續望天打卦，等到午飯時間，他再次起動替人客開門，實在是不折不扣的Work From Home（在家工作）。

觀其行為，不難發現高個子是有條理、有計劃人士，到底為何淪為Homeless，便無從探究了。但三年新冠疫情折磨下，不少邊緣人士會因此而失去工作機會或能力，付不上租金便只能在街上露宿找活兒，一旦走上此路，便很難回頭。

從有家到無家，可能只差一綫。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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