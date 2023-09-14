香港在「一帶一路」中的角色和重點

由香港特區政府及香港貿易發展局合辦的第八屆「一帶一路高峰論壇」於昨日舉行，來自世界各地近6,000名嘉賓、100個代表團、至少10個國家的政府高層代表參加會議。

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥以視像方式發表主題演講。這是丁薛祥今年3月代表中央分管港澳工作後，第一次面向香港社會發表公開講活。他表示，香港在「一帶一路」建設中前景廣闊、大有可為，中央支持香港保持獨特優勢，在共建「一帶一路」中發揮更重要功能。

行政長官李家超在致辭中表示，香港是「一帶一路」的貢獻者，也是受益者。他形容香港是進入「一帶一路」的「超級高速公路」。

中聯辦主任鄭雁雄在致辭中表示，「一帶一路」是香港必須把握的重要變局及重大機遇，要努力成為高質量共建「一帶一路」的重要樞紐和關鍵節點。

今年是「一帶一路」10周年紀念年。透過10年實踐，從此高峰論壇可以看出，中央對香港的支持更加有力，香港的角色定位和發力重點更加清晰。

國家力挺 香港角色愈加吃重

丁薛祥在致辭中表示，「中央支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放、規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫，在共建『一帶一路』中發揮更為重要的功能。」

「更為重要的功能」的「潛台詞」非常明確。也就是說過去10年，香港在「一帶一路」中發揮了應有的作用，中央是滿意的。

但「百尺竿頭」，須「更進一步」；未來希望香港扮演更重要的角色，不應局限於「順勢而為」，而應「主動作為」、「積極作為」、「大有作為」。

過去10年間，「一帶一路」建設並非一帆風順。起初歐洲的主要發達國家願意參與「一帶一路」建設，並簽署了協議；但近年來在美國的挑撥下，一些國家開始打「退堂鼓」，躊躇不前。盡管如此，「一帶一路」依然成果豐碩。中國與180多個國家和國際組織簽署了200多份共建「一帶一路」的合作文件，構建了廣泛的朋友圈。「一帶一路」已經成為引領中國更高水平對外開放、促進各國共同發展與繁榮、深受歡迎的國際公共產品和合作平台。

「一帶一路」也給許多國家帶來實惠。以不久前開通的印尼雅萬高速鐵路為例，雅加達到萬隆的火車行駛時間從3個半小時縮短到40分鐘。從眼前看，極大地方便了當地民眾出行；從長遠看，對當地經濟發展注入了強勁動能。這是中國和印尼合作建設的高鐵，充分體現了「一帶一路」倡導的「共商、共建、共享」的原則。

「一帶一路」是一個「大棋局」，串聯起了亞洲、歐洲、非洲60多個國家和地區，涵蓋了發展中國家和發達國家，聯通了資源和市場，涉及到經濟、科技、文化等眾多領域。對於香港來說，實質上是提供了一個非常廣闊的舞台。「一帶一路」沿綫各經濟體有各種需求，其中有些方面正是「香港所長」，香港完全可以從中挖掘到合作機遇。而香港的背後，又有國家力挺，可以放心大膽地開拓市場。

「前景廣闊、大有可為」並非套話，有中央堅定支持，香港完全可以在「一帶一路」上扮演更重要角色，香港的發展格局也定會打開。

參與「一帶一路」建設，香港的角色「重要」在哪裏？其實，從中央到香港特區政府都看得非常清楚。

丁薛祥在致辭中提到，「鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放、規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。」他點出了4個重點：「3大中心」、營商環境、普通法制度、國際聯繫。

鄭雁雄在致辭中強調了香港的4個優勢：背靠祖國聯通世界的優勢、高度自由開放的優勢、國際規則暢順銜接的優勢，以及多元文化交融薈萃的優勢。

李家超在致辭中強調，今年香港舉行的「一帶一路」峰會規模超過了以往任何一屆。在「一國兩制」下香港擁有國家的強大支持和長期的全球聯繫。他期望，其他國家和投資者透過今次高峰論壇，可了解中國發展機遇，以及香港的國際級金融服務。

把握優勢 提供國際一流服務

由此可見，香港的優勢得到廣泛認同。此次峰會規模超過往屆，則有力地證明，3年疫情結束後，充滿活力的香港又回來了！香港乘勢而上的時機已經成熟。香港應把握優勢，為「一帶一路」沿綫國家和地區提供國際一流的專業服務。

比如，如何發揮金融優勢、擴大「國際級金融服務」？香港這些年在打造「財富管理中心」方面做了不少努力。今年3月，特區政府推出8項措施，為家族財富擁有者落戶香港提供更有利的配套和服務，得到了國際市場很好的回應，還應繼續做實做細。香港是外資進入內地、內資走向世界的通道，香港在這方面可為「一帶一路」國家和地區提供金融服務。香港也是全球最大的人民幣離岸中心，在人民幣結算業務需求愈來愈旺盛的背景下，香港有機會把這項業務做大。

又比如，香港如何發揮普通法優勢、做大「國際仲裁服務」？香港的國際仲裁得到全球140多個國家的認可和歡迎。過去10年，香港為「一帶一路」沿綫國家和地區提供國際仲裁服務方面有不少作為，但遠遠不夠，這個市場其實很大，還有很大的潛力可挖。

此外，香港還有會計、諮詢、管理等諸多優勢，參與「一帶一路」建設，香港應該始終把握和鞏固自身的這些優勢，把「專業服務」的盤子做大做強。

變中求機 重點地區領域發力

與以往不同的是，這次峰會首設「中東專場」、「金融篇章」和「青年專章」。這折射出香港積極應變的新姿態。

人們提及香港「聯通世界」的優勢時，往往指的主要是「聯通歐美」的優勢；但當下的世界格局正處於變革之中，美國根據自身戰略的需要，加緊了對中國高科技領域的封鎖和貿易上的打壓，對香港和澳門也流露出「去兩制化」的傾向；有美國政客多次揚言，將不把香港、澳門當做單獨的關稅區看待。

這些訊號提醒我們，香港要鞏固國際金融、貿易、航運中心地位，必須在「多元化」上下工夫，「西方不亮東方亮」。為此，香港應重點關注以下問題：

一、「錢從哪裏來？」除了歐美有錢，中東也很有錢。李家超今年2月出訪中東歸來曾感慨，這些國家的資本希望進入中國內地，但不清楚「門路」，香港恰恰可以為他們提供金融服務。此次高峰論壇首設「中東專場」，這為探討中東資本進入香港、進入內地提供了一個平台，值得點讚。

二、「金融服務怎樣做？」客戶多元化，需求就會多樣化。要為每個客戶提供超值服務，需要研究探討的問題很多。比如香港要做大「私人財富管理」業務，但不能成為「洗錢中心」。如何做到既讓客戶滿意、又嚴守法律底綫？這其中就大有學問。此次高峰論壇首設「金融篇章」，為大家提供機會交流探討，這是務實之舉。

三、「依託力量是誰？」青年人是香港的建設者，也是「一帶一路」的參與者和推動者，青年人最有激情和創造力。此次高峰論壇首設「青年專章」，讓青年人交流溝通，探討「一帶一路」大計，體現出特區政府謀事謀略具有前瞻性。

世界在變，但發掘發展機遇的初心不變。香港這次高峰論壇令人們看到，中央的期望和香港參與「一帶一路」建設的信心、角色和重點。

▲ 作者認為香港乘勢而上的時機已經成熟，應把握優勢為「一帶一路」沿綫國家和地區提供國際一流的專業服務。（中新社圖片）