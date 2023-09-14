資本市場推「地攤經濟」 或激活中國

現時處於內房債危機核心內圍的中國恒大 （03333） ，日前澄清沒有在美申請破產，只是在根據美國法典第15章啟動境外債務重組。而中國政府雖因各種內外交困，不能像以前那樣果斷應對，但事情最近總算是慢慢有了進展。筆者對恒大問題的看法是審慎樂觀，畢竟金融業傳統智慧是「債仔大過債主」，若各相關人士能齊心協力，終將可以達到妥善的解決方案。

發展型國家 「借錢game」谷經濟

但說到現在中國「改革開放以來最大的經濟問題」，香港的「中環人」是態度消極，大家坐井觀天，觀望中國政府何時像2008年「耶穌打救」那樣「印銀紙」下來救市，鮮有人主動用自己的國際經驗和投資智慧來出謀獻策，促成各方盡快拋開成見，協調出大家都能接納的方案，重建國人和外資對中國經濟前景的信心。

說到債務問題的遠因，筆者大學時研究「發展型國家」（developmental state）搞快速發展的融資方法，就是用「政策貸款」，即政府指導擁有大量民間存款的銀行，以優惠條件大筆融資予指定的政府項目去快速實現重工業化。其實不止是中國，日本也曾用這方法，成功在一代人的時間內實現經濟規模「超英趕美」，可見做法有明顯好處，不應被淡友一片罵聲埋沒。

但這種「借錢game」當然亦有其局限。以「伊斯蘭金融」來看，用債務而非股權主導的發展模式其實「不清真」，因為根據阿拉伯商人的哲學，出來做生意，合資的人就應共同分擔風險，不應有人用固定息率借出資本，不用勞力、不用思考就白白坐收固定利息，而又毋須與哥們一同承擔營運風險。現在也開始有一批恒大系貨款，預計作價每股3.84元轉換為恒大新能源汽車 （00708） 新股，以他們角度來說直情是「撥亂反正」，覺得這才是長遠利好公司發展的改革。

繼續前先釐清一下「錢」的概念。以「資本的社會性」來說，很多人以為「儲錢」是個人的決定，與別人無關。但實情是你之所以會儲錢，唯一原因是其他人也想要得到你口袋裏的錢。如果沒人想要，你存的就是廢紙。正如我們去旅行，很多國家會想收美金、歐元，以至近年的人民幣，就是因為強國外滙能夠買到的東西比弱國本幣要多，人們才會很想要。

而美國貴為世界龍頭，美元買到和投資到的產品也最多，所以政府每次錢不夠用都寧願印，不用次次都高息向「守財奴」借。上行下效，如何把新印出來的美元放入自己口袋才是美國人的正業：十年前就是以低息借錢出來炒股票，炒股獲利就是贏；現在改行「大政府」，遊戲變成爭奪政府新資助的中產專業就業職位，亦因如此，今日無論貨幣如何緊縮，消費物價依然居高。

新4萬億救市不可行 要有新思維

這就是美元濫發多年仍然強勢，「美國人不儲錢」背後別人難以理解「文化差異」遠因。

至於市場人士在期待和不斷落空的「新4萬億救市方案」，現在不能照辦的近因，是現在「印銀紙」就要貶值，而「新冷戰」令中國不能像以前那樣貶值去增出口賺外滙（外國要「反傾銷」阻力遠比以前小），而且各國正在加息行緊縮，現時人民幣又比2008時普及，難逆大勢而自行，即譚新強說的「沒有一個發展中國家可以靠貶值來致富」。所以現在主要是如何在人民幣不貶值下，或曰貶值不會導致人民幣被恐慌性拋售的大前提下「印銀紙」去救市。

至於印完錢如何「搞夜市」、「消費券」，不是主要矛盾，根本無人想理。

其實債務和房價問題，用人民幣結算的，增發貨幣便能解決。而此刻人民銀行和各部門的真正問題，是如何在大量「印銀紙」同時維持甚至加大人民幣的市場吸引力。這其實是與時間比賽：怎樣確保「量寬」時人民幣不被拋售，甚至愈印愈多人湧入，才是勝負關鍵。

政府應放手主導權 休克療法救市

觀乎美股因加息導致中期疲弱，「中環人」較能主動做的，就是把新印的資金引導入股市大力向上炒。畢竟「炒股game」是你拿一元流動性就可能維持到100元甚至以上的市值，「借錢game」卻因存款準備金率，只能打出4至10倍。以前的各種調控之所以能成功，是因為民眾把中國政府的市場干預看成利好因素，所以有信心跟炒。但現在要進一步激活股市，說穿了或只能用「休克療法」，政府即時放手市場主導權，即是在資本市場行「地攤經濟」。

至於人民幣投資產品能不能比年初日本股票更轟轟烈烈地炒一回，升勢大過預期貶值速度，令國際投資者都想再衝進來，這是需要很多不同的北京和香港政經精英共同行動的高難度操作。能成功與否，就要看大家能否互相體諒和信任，通力合作了。

▲ 市場期待和不斷落空的「新4萬億救市方案」，近因是現在「印銀紙」就要貶值，而「新冷戰」亦令中國不能像以前那樣貶值去增加出口賺外滙。（路透社資料圖片）