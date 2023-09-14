傳遞隱性知識 激發員工創造力

在當下創造力（即產生新穎且有用的想法）成為推動社會和經濟發展的主要力量，也是企業發展成敗的關鍵，如何促進組織內部的創造力，一直引起廣泛的討論和研究。其中，接收知識可否產生出新的思想、新的發現和創造新事物的能力？

創造力在很大程度上是一種社會過程，受到員工所處的社交網絡的影響。對此，一種行之有效的探究路綫，是採用結構性視角，即重點關注個人周圍的社會關係模式，據此去解釋他們的創造力，但結構性視角的分析無疑有其局限性。因此，近年的前沿研究，已經開始從這種結構視角，轉向關係視角，並通過研究個人與其同事之間二元關係的本質，來探究如何促進創造力。歐洲工商管理學院學者Manuel E. Sosa提出，「非冗餘知識」（non-redundant knowledge，不包含任何重複或多餘的知識）在與不同合作夥伴的二元互動中傳播，接收者可以據此生成創意，因此得出結論，二元層次關係多樣性，有利於接收者生成創造力。

隱性知識 更需思想消化

這項研究代表了人們認識到關係因素對創意產生的重要性。可以說，創意是由二人組中的另一方互動所催化的。筆者對這個「二元級催化創造力」（dyadic-level catalytic creativity）作進一步的研究，力圖找出如何有效生成創造力。

然而，這方面的研究仍需解答兩個問題。首先，目前尚不清楚二元體中傳輸的是哪種類型知識內容，以及這是否對催化創造力有影響。因此，理解為甚麼某些二元互動，較其他二元互動更有可能傳播某些類型的知識，並從中激發出創造力，這一點非常重要。筆者的研究不僅強調二元作為重要的分析單位，而且還強調二元層面的關係因素，是催化創造力的關鍵促進因素。事實上，一種類型的知識可能會激發接收者的創造力，但另一種則可能不會。

其次，由於目前的研究隱含地假設獲取合作夥伴的知識，將促進接受者的創造力，因此，二元知識轉移，以及創造力催化究竟如何發生？還是需要窮根問底去找出答案。

筆者對此進行細緻的研究，理由是，盡管二元互動可以提供特定知識的獲取，但這並不能百分百保證這些知識，一定有利於接受者生成創造力。此外，關於社交網絡中代理的概念和審查工作還強調，心理因素對於個人（此處指接收者）充分獲得社交網絡的好處非常重要，並提出將網絡和心理觀點相結合。

具體地說，對於接收者來說，要發現二元夥伴的知識能夠促進生成創造力，接收者必須積極考慮和處理這些知識。這一要求強調，讓接受者從二元互動中獲得創造性收益，關鍵並不是與二元合作夥伴的接觸本身，而是接受者是否充分接受知識並能夠積極有效地處理它。從這個意義上說，接收者對其每個二元夥伴的接受程度可能有所不同，具體取決於所接收知識的內容和特定二元關係的緊密程度。

要解決上述問題，筆者調查了接受者是否、如何以及何時從二元合作夥伴那裏獲得的知識中，並從中獲得創造性好處。筆者採用知識管理理論中已建立的「顯性-隱性知識」分類法，來區分不同類型的知識接收。

必須說明一下，「顯性知識」（Explicit knowledge）是可以用正式和系統的語言闡明、編碼和表達的客觀知識（例如文檔、報告和模型）。相比之下，「隱性知識」（tacit knowledge）是指通常針對具體情境的主觀知識（例如個人經歷、信仰、專業見解和專業知識），不容易將之形式化、表達、溝通和同化，並且需要進一步進行思想消化。

筆者提出，從二元夥伴那裏接收隱性（相對於顯性）知識，更有可能刺激知識接收者對知識作闡述，或者說，接收者協同和應用從他人那裏獲得知識的過程中，從中激發出他們的創造力。

夥伴親密程度 影響吸收

在前述的基礎上，筆者進一步提出，二元心理親密程度，即接收者對夥伴的親密感和積極影響的程度，將增強接收者對隱性（但非顯性）知識闡述的效果。因此，如上所述，接收者根據與合作夥伴的聯繫強度，可能會出於不同的動機，據此詳細闡述從不同合作夥伴那裏接收到的知識。總體來說，筆者對知識管理理論的應用，提出了一個有調節的中介模型。我們使用該模型提出了四個假設，再通過三項主要研究對其進行檢驗。

有關研究設定和檢驗方法，筆者不擬在本文詳述，而集中闡釋研究的發現和結果（有興趣的讀者，可參考筆者的論文Does Receiving Knowledge Catalyze Creativity? A Dyadic-Level Contingency Model of Knowledge Type and Psychological Closeness on Knowledge Elaboration）。

扼要來說，筆者借鑑知識管理方面的文獻，提出了一個二元級別的模型。當中，接收者從合作夥伴處接收到的知識類型（即顯式與隱式），以及接收者與合作夥伴的心理親近程度，共同決定了接收者的知識闡述，以及從夥伴傳遞來的知識中催化出創造力。

結果表明，從夥伴那裏接收「隱性知識」會導致接收者詳細闡述所接收的知識，並且當接收者與夥伴的心理親密程度愈高時，這種相關性就愈強。這種二元層面的知識闡述，反過來又增強了接收者催化創造力。相比之下，無論接收者與夥伴的心理親密程度高還是低，從夥伴那裏接收「顯性知識」，通常接收者對於知識的闡述的影響要弱得多。筆者這項研究結果表明，（一）「顯性知識」與「隱性知識」有接收上的差異效應；（二）接收者對知識的闡述作為一個機制，至於夥伴之間的二元心理親密性，是產生不同效應的臨界條件。

筆者這項研究，除了擴展了關於團隊內催化創造力的學術文獻外，研究結果還為管理者提供了兩個實用的見解，協助組織/公司激勵出員工的創造力。

導師制講故事 有效傳知識

首先，管理者可以通過促進員工之間二元隱性知識的共享或接收，更好地實現催化創造力。這種方法比其他選項更容易實現，例如，調整整體網絡結構（如改變參與者之間的聯繫模式）；或操縱網絡的組成（如改變網絡中參與者的穩定類型，包括特徵、性質或資源稟賦等）。公司也可以鼓勵員工使用導師方式（mentoring）和講故事，作為在二元互動期間傳遞隱性知識的兩種有效方法。

其次，公司還應該幫助員工建立心理上的親密關係，以便從職能專家那裏獲得隱性知識，並將之更好地整合和應用，以催化創意的產生。例如，公司可以提供半私人空間，員工可以在那裏喝咖啡；兩個在工作中感到困惑的成員，可以碰面，展開對話，這樣，就他們的問題分享不同的觀點，解除了在正式團隊會議上的限制。這種類型的設計，不僅為二元互動提供充足的機會，而且隨着時間的推移，也培養了二元的親密感，刺激了隱性知識共享，從而激發了二元創造力。

總的來說，這是一個有效的知識接收和催化創造力模型，該模型以知識類型和心理接近度為觸發因素，並以知識闡述為其基本機制。研究結果證明，知識闡述是一種機制，通過這種機制，從合作夥伴那裏獲得的隱性知識，可以催化接收者的創造力。

▲ 知識闡述是一種機制，通過這種機制，從合作夥伴那裏獲得的隱性知識，可以催化接收者的創造力。（資料圖片）