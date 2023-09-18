馬會宣布撥款50億設立公益慈善研究院 推動香港成為國際慈善中心

▲ 香港國際慈善論壇開幕典禮上，香港特別行政區行政長官李家超（前排右七）、馬會主席利子厚（前排左七）、副主席廖長江（前排左六）、眾馬會董事、行政總裁應家柏（前排右六）及眾馬會管理委員會成員，為公益慈善研究院的標誌揭幕後合照。

由香港賽馬會慈善信託基金主辦的「2023香港國際慈善論壇」開幕禮於9月11日在香港西九文化區舉行。當日除邀請到香港特別行政區行政長官李家超和香港賽馬會主席利子厚擔任主禮嘉賓外，還有來自世界各地近70名知名演講嘉賓，以及超過1,600名業界領袖和慈善組織、區域或國際基金會、家族辦公室、學術界、商界、社會、政府等代表出席。開幕典禮上，馬會主席利子厚宣布成立公益慈善研究院，同時承諾會撥款50億元作為初始基金，助其履行使命。

香港特別行政區行政長官李家超在致辭時表示：「香港銳意在公益慈善事業擔任更重要角色，以加強慈善工作的社會影響力。香港賽馬會慈善信託基金主辦的香港國際慈善論壇和其慈善相關工作，有助我們實現構建更公平社會的目標，對社會有莫大裨益。」他又謂，公益慈善研究院的成立，將有助香港特區政府推動香港成為領先國際的慈善中心。

▲ 香港特別行政區行政長官李家超表示，公益慈善研究院的成立，將有助香港特區政府推動香港成為領先國際的慈善中心。

撥款50億元 助加強慈善業界專業化



結合「智、善、行」（智慧、善款、行動）於一身的公益慈善研究院，將會為中國以至全亞洲的慈善事業作出貢獻。繼續與基金會、公益慈善持份者和其他機構合作，在本地、區域和全球層面推廣公益慈善的領先思維，為業界構建交流平台。

利子厚在開幕典禮上表示：「我們期望透過成立公益慈善研究院，向業界提供可靠的公益慈善知識、涵蓋不同界別的知識基礎和發展指標，以加強香港、全國、亞洲，甚至其他地區慈善業界的專業化。此舉既配合和支持特區政府的施政方針，更可為國家發展作出貢獻。」

▲ 香港賽馬會主席利子厚希望透過成立公益慈善研究院，向業界提供可靠的公益慈善知識，加強慈善業界的專業化。

公益慈善研究院將致力於為業界領袖、公益慈善家等主要持份者搭建一個交流和學習的平台，召集和連繫世界各地不同範疇和不同階層的持份者。此外，研究院將會與基金會及其他機構合作，透過不同合作方式如聯名出版、案例研究、聯合策動和共同捐助等項目，整合並傳揚有關公益慈善領域的知識。

同時，致力協助提升公益慈善和非牟利機構人員的技巧和能力；以及各地尤其香港和大灣區城市公益慈善發展的專業水平。研究院亦會透過與頂尖大學、院校、基金會、智庫和業界持份者合作，圍繞公益慈善界共同關注的議題開展研究及委託研究。

公益慈善研究院的首個項目「公益慈善基金匯」會議已於9月13日在中環大館—古蹟及藝術館圓滿舉行，吸引逾50個基金會參與，共同尋求合作機會，為推動全球慈善事業發展盡一分力。

▲ 由香港賽馬會的慈善信託基金主辦的「2023香港國際慈善論壇」獲逾1,600名業界領袖和代表出席。

（特約）