陳蕾．陳漢娜．雙雙加持 最強品牌開季袋表作 副刊版 2023/09/15 分享： 分享： 今天的時裝以手袋為大，一個暢銷的手袋足可以撑起品牌整個江山，看看CHANEL的Flap Bag，Hermes的Kelly和Birkin，不就是最好的例子嗎？當然時裝世界不只是她兩個品牌，其他品牌每年開 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 百年一遇 MONTBLANC圖書館新體驗 今日 百年一遇 MONTBLANC圖書館新體驗 時裝周大戰 李冰冰 VS 舒淇 今日 時裝周大戰 李冰冰 VS 舒淇 梁朝偉獲終身成就金獅獎 Giorgio Armani．Bvlgari衣裝全記錄 2023/09/08 梁朝偉獲終身成就金獅獎 Giorgio Armani．Bvlgari衣裝全記錄 天生模特兒 艾卡拉斯 X LOUIS VUITTON 2023/09/01 天生模特兒 艾卡拉斯 X LOUIS VUITTON 《美女郊遊遊》陳欣妍加持 Canada Goose首對運動鞋面世 2023/09/01 《美女郊遊遊》陳欣妍加持 Canada Goose首對運動鞋面世 時裝服飾 時裝服飾種類 手袋 消費資訊 消費種類 LOUIS VUITTON