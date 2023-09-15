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百年一遇 MONTBLANC圖書館新體驗

副刊版 2023/09/15

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根植於書寫文化的MONTBLANC近年在全球推廣「The Library Spirit」企劃活動，從倫敦、紐約、上海再到香港，凝聚圖書館的啟發力量，畢竟識人是好過識字，但識字的人也計較所識的人對不對思

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欄名 : Fashion

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