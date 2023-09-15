月之色工作坊放題 創意品牌致意中秋

中秋將至，來自PMQ元創方的多位香港品牌主理人，由即日至9月17日，在海港城海運大廈地下中庭舉行「月之色」工作坊放題。參加者只需一張門票，便可在3小時內任玩場內多個創意工作坊，自選體驗多種設計工藝，傳

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