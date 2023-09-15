  • 27°C
香港時間 : 2023915日 (週五) 02:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

月之色工作坊放題 創意品牌致意中秋

副刊版 2023/09/15

分享：

分享：

中秋將至，來自PMQ元創方的多位香港品牌主理人，由即日至9月17日，在海港城海運大廈地下中庭舉行「月之色」工作坊放題。參加者只需一張門票，便可在3小時內任玩場內多個創意工作坊，自選體驗多種設計工藝，傳

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

《全民造星V》Lyman孖Jason 賀迪士尼100周年與藝術裝置齊打卡
2023/08/28
《全民造星V》Lyman孖Jason 賀迪士尼100周年與藝術裝置齊打卡
台灣過江龍8鍋臭臭鍋葵涌開分店 身份證有8字全單享8折
2023/08/19
台灣過江龍8鍋臭臭鍋葵涌開分店 身份證有8字全單享8折
Barbie熱爆 Mattel出訂製怪異芭比
2023/08/09
Barbie熱爆 Mattel出訂製怪異芭比
酒店推暑期自助餐割價優惠 最平可享6折
2023/07/29
酒店推暑期自助餐割價優惠 最平可享6折
北海道No.1湯咖喱專門店攻港 必吃香港限定龍蝦海鮮盛湯咖喱
2023/07/15
北海道No.1湯咖喱專門店攻港 必吃香港限定龍蝦海鮮盛湯咖喱

上一篇文章

難忘百厭學生贈筆送花 小學校長：頑皮背後更需關心

下一篇文章

恆河咖喱屋筲箕灣重開 正宗印度菜式嘗傳統風味

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？