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人類當甚麼

副刊版 2023/09/15

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一雙大眼睛，不是普通大眼睛，而是異常大眼睛，還有小鼻子、小嘴巴，個子不高，卻有完美身段，聲音磁性而略帶電子味道，出道數年已在IG擁有超過四十萬追隨者，出唱片以外，並早已成為不少名牌時裝代言人。

她正是在歐美走紅的Noonoouri，但她不是人，在二○一八年二月面世時已經十八歲（話說出生於二○○○年），現今仍是十八歲，十年後可以仍是十八歲，她是永不會老的人工智能（Artificial Intelligence）。她的創造者Joerg Zuber，把心目中女神的形象和性格賦予Noonoouri，她是Vegan（純素主義者）、愛護動物，並拒絕穿戴皮革，處女座的她現居巴黎，主要當模特兒和歌手，在各大時裝雜誌和YouTube跟其他名模一起走天橋，也跟不少名人老友鬼鬼。

新近令人驚訝的消息，是著名唱片公司Warner Music，高調跟Noonoouri簽約，待遇跟人類歌手無異。這是史無前例的合約歌手，她的聲音全由電腦軟件控制，現時所唱歌曲仍由人類創作，但不久將來，AI也會參與創作，她可以有百變形象、可以有無盡創作力，甚至聲音和唱歌風格也可以適時變化，更能不眠不休地工作，並能同時在世界不同地方出現，人類歌手甚至張學友也沒有這種能耐。

AI已從Metaverse（元宇宙）跑進人類世界，還是該說人類跑進Metaverse，並把界綫變得模糊？Noonoouri既可走紅賺錢，相信其他AI歌手或演員也會相繼出現，若AI能當成功歌手，那也能當醫生、會計師、律師等等。

屆時，人類還能當甚麼？

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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