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係咁先

副刊版 2023/09/15

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做任何商業決定，都得先考慮自己有無籌碼做後盾。前幾天，看到有銀行旗下電子錢包宣布更改條款的消息：若用戶至少三十天未有使用服務，包括接收或支付款項，銀行可暫停用戶使用；若九十日無交易，更會被終止服務，銀行毋須通知客戶，新條款將於十月生效。

收到這條信息，很好奇銀行在作出決定前，為何覺得自己有籌碼這樣做呢？又不是獨家服務，其他網上支付服務平台亦同樣方便，憑甚麼假設用戶會對該銀行的電子錢包深情留戀、非用不可？我近年已鮮用該銀行的電子錢包，故見此信息直情覺得棄不足惜，再看社媒留言：「依家有其他選擇，唔用佢都無問題」、「想取消好耐」、「好嘢，可以delete了，嘥我空間」，笑死。

莫非自以為好有籌碼去做這件事，故信息用詞和語氣都彷彿「大晒」似的？難道無得用，用戶會惋惜、恐慌或憂鬱？不如先望望周圍，是否有條件、有籌碼以這種語氣，去宣布不定時定候用，將會被停用或終止。想增加用戶使用率和忠誠度，增加incentives（激勵／刺激措施）遠比threats（威脅）有效。等如一個不論樣貌、人品、個性無甚過人之處的平庸伴侶，跟另一半說：「你再唔理我，我會三個月後同你一刀兩斷，到時分手係咁先，唔會再通知你！哼！」另一半看看周圍的「叢林」，再回頭看看正在威脅自己的雞肋，會怎樣選擇？或許已經心中暗喜矣。

若我是那另一半的，既然對方講到咁，我必定馬上說：「唔使等三個月咁麻煩喇，大家爽爽快快，依家馬上分手，保重，拜拜！」說時遲那時快，邊寫此文、邊快手把app解除安裝，費事嘥位，要我個個月記得要用你一次，你唔煩但我好煩，橫掂遲早都係，唔使等三個月喇，家陣就分。係咁先！

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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