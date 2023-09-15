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西行漫記

評論 2023/09/15

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上周述及我自駕遊從美國加州出發開車沿北綫80號及90號公路，到東岸再走南綫回加州，總共走了1.2萬公里。離開芝加哥後，我舊地重遊，到位於香檳城的伊利諾大學看看。此校中國留學生甚多，據在那裏教書的朋友告訴我，10多年前伊州財困，大學經費不足，惟有多取錄中國學生以增收入。其實此種情況在美十分普遍，美國的大學教育在不少領域獨步天下，變成了美國可以輸出的產業，以減低其外貿赤字。

尼亞加拉瀑布 人面全非遊客稀

從香檳城經過底特律進入加拿大，底特律市容破敗，經濟明顯不景，看來美國汽車業已被打得七零八落，翻身無望，該地治安惡劣，君子不立危牆之下，不宜久留。到了多倫多的新華人聚居地萬錦市（Markham），我從前在美教書時，到過多倫多起碼200次，老馬識途，在一著名粥店午膳及探望過親戚後，便直殺至尼亞加拉瀑布。此瀑布是世界級風景區，我來過不少於50次，10多年沒有再來，瀑布氣勢依然，但人面全非，商店人流稀少，遊客多是印度人，連餐廳也充滿印度食物的氣味。

波士頓是我此行的最東點，此後便一直向西南方走了。在波士頓探朋友前，我先到城北郊區安多福（Andover）的飛利浦斯學院（Phillips Academy）懷舊。此校是美國頂尖的高中寄宿學校，校園非常優雅美麗，面積500英畝，比我母校芝加哥大學還大得多，學生1,100人，教員卻有200多人，開了300多個科目供學生選修，當年小兒在此就讀時，學費加食宿每年約2.7萬美元，現在已增至6.7萬美元，但近半學生有助學金，此校有245年歷史，與中國淵源深厚，19世紀時大清帝國派遣童男到美留學，安多福便是重要的目的地。

小兒當年宿舍旁邊是墓地，其中一個墓穴是《黑奴籲天錄》（Uncle Tom's Cabin）作者史托夫人（Harriet Stowe）的葬身之地，她在生之年與馬克吐溫（Mark Twain）都特別關顧來自中國的小留學生，我特地拍下墓碑。談起此校，與香港也有香火情。大清幼童中有位安多福的畢業生梁誠，他當過中國駐美公使，在討回美國多收取的庚子賠款中建過大功，這筆錢後來用作創辦清華大學及支持一個留學生計劃，培養了中國近代史上大量名人。香港金文泰中學的一位前校長梁世華是他兒子，我中學時一位同學則是他的曾孫。美國康涅狄格州的歷史博物館有梁誠的展品，記錄着中美友誼的一段插曲。

美選舉 易誕生與民為敵政客

在紐約州及新澤西州與同學整天吹水過後，我想起John Denver的名曲《Take Me Home，Country Road》，歌詞中提到東部的藍嶺山脈（Blue Ridge Mountains），我特意經西弗吉尼亞州那邊走，此山果然十分美麗，但煞風景的是，想起此州選出的參議員曼欽（Joe Manchin），此君是兩所煤炭公司老闆，但卻是參議院資源與能源委員會的主席，他任此職位的目的，便是否決一切減少碳排放的法案，利益衝突極為明顯，也反映出美國的選舉制度容易弄出一些與民為敵的政客。

中學時學結他，有一首練習曲，是三拍的，叫《On Top of Old Smoky》，原來在田納西州果然有個大煙山，是國家公園級別的，相當宏偉。對我來說，田納西的孟菲斯市雖是搖滾樂歌星貓王的老家，但最吸引我的還是它聞名的燒烤美食。過了孟菲斯便是美國人均收入倒數第3名的窮州阿肯色州，克林頓（Bill Clinton）在此發家，做過州長，此州的首府叫小岩城（Little Rocks），我從前對此城市完全不認識。

在達拉斯市朋友家中一段時候，便奔往鄰近的新墨西哥州。一到此州，立時便有「西出陽關無故人」的感覺，從此州開始，再過了阿利桑那州的一大段路，大約1,000公里吧，盡目所見，皆是一片荒原，其地貌與近日內地電視劇《西出玉關》所展現的沙漠及窮山惡水最為接近。有此自然環境，找棵樹也不易，經濟好不到那裏去，人均收入全國尾二，難怪二次大戰時試爆原子彈便在新墨西哥州。

民間充滿愛心 與政府大不同

我查了它的資料，它近半人口是西班牙語族，在美國算是低收入群組，此州十分之一的人口是印第安人。我住的客棧幹粗活的便是這些被近乎種族滅絕的原居民。在路上我常光顧一個連鎖廉價餐廳Denny's，有次見到一位原居民大量飲咖啡，還帶了個大水壺不斷把咖啡裝進去。在美國不少餐廳付了一杯咖啡的錢後，以後加喝的可免費，但像他這樣，餐館一定虧本。不過，侍應十分好心，眼見該名原居民顯然十分貧困，不但不阻止他，還乾脆把新的咖啡倒入其帶來的水壺中。美國有些人是很窮的，但民間與政府不同，有很多人是很有愛心的。

原來加州東南部也是個沙漠。美國不知講了多少10年要在加州建高鐵，至今一吋高鐵也建不出來。但總統拜登（Joe Biden）竟敢倡議在印度至歐洲建鐵路，這不是畫餅充飢是甚麼？

作者遊歷美國期間，重遊尼亞加拉瀑布，感歎氣勢依然，惟已人面全非，人流稀少。（路透社資料圖片）

撰文 : 雷鼎鳴 香港科技大學經濟系前系主任

欄名 : 評論

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