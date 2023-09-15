國產芯片破美制裁 利港拓創科機遇

美國高屬官員先後訪問中國，試圖援和中美相方之間的緊張關係。首先有美國國務卿布林肯（Antony Blinken），繼而白宮氣候特使克里（John Kerry）、財政部長耶倫（Janet Yellen）、以及不久之前的商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）。雖然他們各自有訪華的目標，但這一連串的外交活動似乎卻效果不彰，對緩和兩國關係起不了作用。

華為突推新機 雷蒙多敗興而歸

雷蒙多於8月27日訪華4天。以雷蒙多的職位而言，她是次訪問顯然是想為美國商界向中國爭取最大的商業（包括貿易、工業、投資等）利益。她本以為憑着美國在先進科技（例如7納米以下芯片製造技術）的優勢，大有本錢威逼利誘中國，要華就範。但誰不知道，在雷蒙多離華的前一天，華為公司在未有預先宣傳之下，推出最新型號移動電話Mate 60 Pro，是自美國於2019年，把華為及子公司列入出口管制「實體清單」以來的第一炮。Mate60 Pro採用麒麟9000S芯片，效能比美7納米技術，超出了美國一直試圖打壓的技術限制。這突然一招，殺過雷蒙多一個措手不及，讓她乘興而來卻敗興而歸。

性價比極吸引 有助「手機外交」

其實Mate 60 Pro出台對中美貿易戰爭影響深遠。技術上，華為證實了中國已掌控7納米芯片技術，化解了美國打壓中國芯片業的招數，而且有能力生產更多新款的5G（甚至乎6G）手機。另外Mate 60 Pro裝置了一個創新功能，可以撥打衛星電話，而中國以外的移動設備只能通過衛星發出短信或緊急訊號而已；此技術展示出中國在太空通訊方面的實力，特別是帶寬和設備端工程足以傲視全球，超越美國。

另一吸引買家的賣點，是設有極高像數的相機組件。Mate 60 Pro性能超卓，但價格卻相對「平易近人」，不少國際資訊科技專家均認同其性價比甚高。

不知道華為是否故意安排，選擇雷蒙多訪華時公開推出Mate 60 Pro，但報道一出全球便爭相搶購，市場很快便斷貨。事實上，這現象亦並非偶然，除了反映國人對抗美國打壓的情緒，Mate 60 Pro的性價比實在非常吸引，尤其是對一帶一路、金磚五國等國家而言。這些國家近年都感受到美國的霸凌壓迫，紛紛與中國加深友誼；由於他們較為信任中國，因此都樂意購買中國的產品。從另一角度看，中國亦借雷蒙多訪華的東風，與友好國家進行「手機外交」，鞏固與他們的外交關係。

筆者認為中國具備自製高效能芯片的能力，意味着全球電子產品的生產和供應鏈，將會出現重大改變，美國將不會是主導者，取而代之將會是一個以市場需求推動的「經濟共同體」。以製造芯片的光刻機技術為例，在商言商，芯片的產量是由市場需求主導，中國手機的銷量過去（美制裁之前）一直僅次於美國，Mate 60 Pro出台意味着華為重返國際舞台，有見及此荷蘭ASML公司亦開始作出反應，願意打破國際僵局，不參與美國制裁中國的遊戲，向中國出售7納米光刻機。筆者估計類似與中國合作的公司會陸續有來，就此一個嶄新的「經濟共同體」便會出現，在市場上與美國經濟體系平分春色。

電子產品供應鏈劇變 引新合作

美國挾國家安全理由打擊華為，實質是壓制華為成為行業冠軍。不過，打壓別人不會令自己強大，事實證明，打壓華為只會令華為更強、打壓中國只會令中國變得更強大。對華芯片制裁，傷害的只是美國芯片商。有估計Mate 60 Pro的生產量或達500萬部，美國芯片商本有機會分一杯羹，現在商機盡失，美國害人終害己。

最後要一提的是，去年底公布的《香港創新科技發展藍圖》，提出推動半導體產業，特區政府應該好好把握機遇，在國家芯片業的發展進程之中作出貢獻。

▲ 華為Mate 60 Pro出台，證實了中國已掌控7納米芯片技術，對中美貿易戰爭影響深遠。（新華社資料圖片）