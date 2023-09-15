「小學雞AI旅程」 家長子女先約法三章

隨着生成式人工智能（AI）愈趨普遍，受AI教學影響的又何止是大學生？不少中小學都開始考慮或已經使用AI教學。盡管教育被視為最受AI影響的行業之一，惟相信大部分人都不太了解哪方面受影響。筆者最近參與了一

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