「小學雞AI旅程」 家長子女先約法三章 行政人員版 2023/09/15 分享： 分享： 隨着生成式人工智能（AI）愈趨普遍，受AI教學影響的又何止是大學生？不少中小學都開始考慮或已經使用AI教學。盡管教育被視為最受AI影響的行業之一，惟相信大部分人都不太了解哪方面受影響。筆者最近參與了一 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 Web3正版AI歌曲平台 倘能做好顛覆行業發展 2023/09/08 Web3正版AI歌曲平台 倘能做好顛覆行業發展 信仰與創新結合 「天國企業」潛力大 2023/09/01 信仰與創新結合 「天國企業」潛力大 元宇宙AI強強聯手 打造全新商業模式 2023/08/25 元宇宙AI強強聯手 打造全新商業模式 識做事更識做人 企業「PM」難被取代 2023/08/18 識做事更識做人 企業「PM」難被取代 AI逼真模仿人聲 新潮流方興未艾 2023/08/11 AI逼真模仿人聲 新潮流方興未艾 香港 人工智能 大學 遊戲 小學 科技行業