蘋果反駁法機構測試 稱iPhone 12電磁波符標準 行政人員版 2023/09/15 分享： 分享： 蘋果（Apple）在發布最新iPhone 15系列後，隨即捲入另類爭議。法國輻射監管機構ANFR突然發出公告，表示iPhone 12的電磁波輻射值（SAR）超過法定水平，要求蘋果即日起將此款手機下架。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Mandiant下周會議 討論網安新趨勢 2023/09/13 Mandiant下周會議 討論網安新趨勢 iOS 17快登場 6款舊機將被淘汰 2023/09/13 iOS 17快登場 6款舊機將被淘汰 Google增選舉廣告條款 數碼生成內容須列明 2023/09/12 Google增選舉廣告條款 數碼生成內容須列明 機上用Mate 60 Pro衛星通訊 華為：違飛行安全規定 2023/09/12 機上用Mate 60 Pro衛星通訊 華為：違飛行安全規定 Google Chrome瀏覽器 添個人化設定+安全更新 2023/09/11 Google Chrome瀏覽器 添個人化設定+安全更新 科技行業 產品 歐盟 法國 Apple iPhone iPhone 12