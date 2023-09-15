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蘋果反駁法機構測試 稱iPhone 12電磁波符標準

行政人員版 2023/09/15

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蘋果（Apple）在發布最新iPhone 15系列後，隨即捲入另類爭議。法國輻射監管機構ANFR突然發出公告，表示iPhone 12的電磁波輻射值（SAR）超過法定水平，要求蘋果即日起將此款手機下架。

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欄名 : 科技新知

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