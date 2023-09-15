新城市廣場連串活動谷夜經濟 夜遊三重賞 + 戶外Busking + 恐龍遊樂園 + 市集

唔少商場響應政府推動夜經濟，黛安收到風，沙田新城市廣場由今日（15日）起，會舉行連串晚間推廣活動及消費獎賞，打頭陣係Night Fever夜遊三重賞，顧客喺晚上8點後消費滿$800，即享有雙倍The Point會員積分；而8點後消費滿指定金額，即額外送2小時免費泊車；如果8點後喺場內任何餐飲及戲院商戶以電子貨幣消費滿$500或以上，仲會送$50消費回贈；場內多間食肆亦會喺晚上8點後推出多款低至5折嘅美食優惠。

另外，為迎接中秋及國慶長假期，商場除咗設置5米巨型月亮及發光兔仔打卡裝置外，仲會安排應節恐龍燈籠換領，並於9月29日起一連3晚舉辦戶外中秋節賞樂晚會，邀請人氣歌手現場Busking表演。9月26日至10月25日期間，亦會舉辦《Monchhichi好玩恐龍遊樂園及市集》，到時日本人氣卡通Monchhichi將首次化身恐龍造型，現身期間限定店，店內亦會獨家發售多款以恐龍造型嘅主題精品，必定會令粉絲愛不釋手。

本文轉載自《晴報》

▲ 恐龍燈籠