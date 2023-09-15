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科技縮短行業壽命

行政人員版 04:00 2023/09/15

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這是我在《晴報》印刷版寫的最後一篇文章。

2002年首份免費報紙在港創刊時，我非常看好這個市場。根據Penny Gap理論，報紙從收費轉免費，需求會急劇上升，讀者數量會遠超收費報紙。而報紙在港鐵沿綫派發，也能吸引消費力強的上班族，應該有足夠的廣告，讓他們生存下來。到《晴報》2011年創刊時，免費報紙的競爭已劇烈很多，但至少市場上的幾份免費報紙仍然賺錢，我想市場也許可以容納多一份免費報紙。即使不可以，以經濟日報集團的資源，《晴報》也可以在汰弱留強下生存下來。因此，我對《晴報》仍很樂觀，我當時任職的廣告公司，便是最早期在《晴報》投放廣告的客戶之一。

後來市場的確經歷了一場淘汰賽，但倖存下來的經營者並不好過，我相信現在沒有一份免費報紙有錢賺。《晴報》成立時，網絡廣告佔比不到1成，現在已經超過5成，傳統媒體廣告被蠶食，印刷媒體受影響尤深。發展網上廣告也只能撿拾Google、Meta等大型平台吃剩的碎屑，難以彌補流失的紙媒廣告。

免費報紙從誕生到衰落，只用了大概20年的光景，科技發展縮短了行業的生命周期，未來新興行業的壽命可能更短。我們發展事業時，未必可以從一而終，要洞悉各種科技對行業的影響，並迅速行動。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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