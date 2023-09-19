馬會舉辦香港國際慈善論壇 探討推動更平等社會對策

▲ 諾貝爾經濟學獎得主及麻省理工學院教授Abhijit Banerjee（右）在香港國際慈善論壇上以「經濟增長與公平目標之間的平衡」為題發表首個主題演講，並由香港大學首席副校長及經濟學講座教授王于漸教授主持（左）。

睽違五年，由香港賽馬會慈善信託基金舉辦的香港國際慈善論壇再度歸來，一年連兩日的論壇已於9月11及12日在西九文化區舉行。今次論壇以「攜手公益 普惠社群」為主題，並邀請到逾1,600名與會代表，包括近70位來自各國的知名演講嘉賓和逾180名區域、國際基金會、家族辦公室等代表出席，共同探討如何透過公益慈善事業推動變革和造福社群，以更平等方式惠澤社群。

議題涵蓋多個層面 學者專家聚首深入探討



正值論壇舉行之際，全球不平等現象日益加劇。目前世界各地仍有不少民眾缺乏基本醫療保健、房屋、教育，和足以維持生計的工作。香港賽馬會主席利子厚表示：「在過去三年，我們面對通貨膨脹高於工資增長、新科技取代固有職業、氣候變化威脅弱勢社群、加速城市化造成資源分配不均。上述皆為全球各地面對的挑戰，亟需國際社會攜手應對，加強跨國交流，學習東、西方知識，取長補短。」他希望能透過今次論壇對平均分配經濟、教育、醫療資源等作深入討論，集思廣益，建設更平等社會，普惠社群。

▲ 馬會主席利子厚分享慈善事業必須在普惠社群的工作上擔任更重要的角色。

今次論壇議題涵蓋教育鴻溝、醫衞公平、高齡化社會、東西方福利體制，以及科技在公益慈善事業中所扮演的角色，更深入探討21世紀公益慈善事業在亞洲及其他地區的發展路向。

諾貝爾獎得主Abhijit Banerjee出席首場研討會



首日論壇最後一場主題演講，由香港青年協會高級顧問及亞洲國際學校有限公司主席王䓪鳴博士主持，諾貝爾經濟學獎得主Abhijit Banerjee教授、前泰國總理Abhisit Vejjajiva和北京大學新結構經濟學研究院院長及前世界銀行首席經濟學家林毅夫教授一同探討東西方新興的福利體制、福利與經濟之間的平衡、政府擔任的角色，以及慈善事業在社會福利中的重要性。

▲ Abhijit Banerjee 教授（左一）聯同前泰國總理 Abhisit Vejjajiva（右二）和北京大學新結構經濟學研究院院長及前世界銀行首席經濟學家林毅夫教授（左二）為第二場主題演講「創見與討論：東西方新興的福利體制」擔任演講嘉賓，並由香港青年協會高級顧問及亞洲國際學校有限公司主席王䓪鳴博士（右一）主持。

除主題演講，當日論壇還有來自洛克菲勒基金會 (The Rockefeller Foundation) 、淡馬錫基金會 (Temasek Foundation) 、Wellcome信託基金 (Wellcome Trust) 等代表擔任演講嘉賓，圍繞着於「疫情後的反思：通過公益慈善事業推動全球協作」進行討論。

▲ 首個座談演講「疫情後的反思︰通過公益慈善事業推動全球協作」，由亞洲公益創投網絡行政總裁Naina Subberwal（中）主持，美國中華醫學基金會榮休主席陳致和教授（右二）、淡馬錫基金會總裁黃文雄（左二）、洛克菲勒基金會高級副總裁（健康倡議）Naveen Rao醫生（右一）、Wellcome信託基金暫任行政總裁Paul Schreier博士（左一），共同探討全球公益慈善事業的協作潛力，以防止及防範未來公共衞生危機的爆發。

（特刊）