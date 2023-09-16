息口仍然高企 料低價開盤延續

【樓市疲弱】面對按揭息口仍然高企，多間銀行將上調H按封頂息，對於樓市交投帶來一定打擊，而屯門新盤一如市場預期，首批繼續以低價，甚至貼近成本價出擊搶客，可見樓市依然疲弱，一旦開價較高，承接力難以貼合，除

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