息口仍然高企 料低價開盤延續 置業家居 2023/09/16 分享： 分享： 【樓市疲弱】面對按揭息口仍然高企，多間銀行將上調H按封頂息，對於樓市交投帶來一定打擊，而屯門新盤一如市場預期，首批繼續以低價，甚至貼近成本價出擊搶客，可見樓市依然疲弱，一旦開價較高，承接力難以貼合，除 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 今日 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 今日 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 今日 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 你可能感興趣 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 今日 01:00 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 今日 01:00 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 今日 01:00 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 最新專欄文章 更多 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 今日 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 今日 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 今日 時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 黃國英教路 DIY砌多元股票組合 2023/09/12 黃國英教路 DIY砌多元股票組合 獨家 - 專訪建銀國際趙文利：港股5底已現 長綫可入市 2023/09/11 專訪建銀國際趙文利：港股5底已現 長綫可入市 施政報告 人民幣 銀行