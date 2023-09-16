時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息 置業家居 2023/09/16 分享： 分享： 凱和山於周一（11日）開放連裝修示範單位予傳媒參觀，以2座15樓E室作設計藍本，實用面積1,023平方呎，屬3房1套連工作間設計。單位以時尚輕奢風格為主題，並使用大地色作主調，加上貫穿全屋的弧形綫條， ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 今日 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 息口仍然高企 料低價開盤延續 今日 息口仍然高企 料低價開盤延續 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 今日 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 你可能感興趣 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 今日 01:00 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 息口仍然高企 料低價開盤延續 今日 01:00 息口仍然高企 料低價開盤延續 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 今日 01:00 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 最新專欄文章 更多 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 今日 低價鬥平凱和山主打2房 首批140伙 折實$312萬起入場 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 今日 薄扶林VICTORIA COAST已上樓書 擬短期內現樓登場 息口仍然高企 料低價開盤延續 今日 息口仍然高企 料低價開盤延續 黃國英教路 DIY砌多元股票組合 2023/09/12 黃國英教路 DIY砌多元股票組合 獨家 - 專訪建銀國際趙文利：港股5底已現 長綫可入市 2023/09/11 專訪建銀國際趙文利：港股5底已現 長綫可入市 施政報告 人民幣 銀行