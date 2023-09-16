時尚輕奢風格 洋溢溫暖氣息

凱和山於周一（11日）開放連裝修示範單位予傳媒參觀，以2座15樓E室作設計藍本，實用面積1,023平方呎，屬3房1套連工作間設計。單位以時尚輕奢風格為主題，並使用大地色作主調，加上貫穿全屋的弧形綫條，

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